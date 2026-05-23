کشت ۱۸۵۰ هکتار جو در شاهرود؛ فصل برداشت محصول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح شنبه در بازدید از مزارع جو شاهرود از کشت جو در یک هزار و ۸۵۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد و افزود: هم اکنون عملیات برداشت محصول و ورود کمباین ها به مزارع آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه خارتوران فصل برداشت از نیمه اردیبهشت آغاز شده است، افزود: تاکنون برداشت محصول در ۳۳ هکتار مزارع به صورت دستی در منطقه انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به ارقام مختلف جو در منطقه اظهار داشت: ارقام ریحان، یوسف، گوهران، ارمغان، گلشن، آذران و ویلما از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در مزارع این منطقه محسوب می‌شوند.

غریب مجنی بیان داشت: به طور کلی برداشت به طور میانگین چهار تن محصول جو از هر هکتار مزارع این شهرستان پیش بینی می شود.

وی از پروژه پژوهشی طرح مزرعه مقایسه ارقام جو در منطقه میقان خبر داد و افزود: با هدف ارتقای بهره‌وری ۹ رقم مختلف جو با هدف شناسایی و ترویج ارقام سازگار با اقلیم منطقه و دارای بازدهی بالا، مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفتند.