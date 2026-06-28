محمد حسن غریب مجنی در حاشیه بازدید از مزارع کشاورزی در بخش بسطام و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۷ درصد از سطح ابلاغی کشت گوجهفرنگی استان به این شهرستان اختصاص یافته است، افزود: توسعه سامانههای نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: امسال ۲۸۰ هکتار از اراضی شهرستان برای کشت گوجهفرنگی پیشبینی شده که تاکنون ۸۰ هکتار آن زیر کشت رفته است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به عوامل کاهش استقبال کشاورزان از کشت گوجهفرنگی افزود: نوسانات قیمت در سال گذشته، افزایش هزینه نهادهها بهویژه بذر و همچنین ناترازی برق چاههای کشاورزی موجب شده کشاورزان با احتیاط بیشتری نسبت به کشت این محصول اقدام کنند.
غریب مجنی با اشاره به اینکه برداشت گوجهفرنگی از اواخر تیرماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت، ادامه داد: انتظار میرود میانگین عملکرد این محصول به ۳۵ تن در هر هکتار برسد.
وی با تاکید به اینکه هماکنون ۴۰ درصد از مزارع این محصول به سامانه آبیاری تیپ مجهز هستند، توضیح داد: توسعه این روش با هدف افزایش بهرهوری آب و کاهش هزینههای تولید در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود همچنین بر ضرورت پایش مستمر مزارع برای مقابله با آفات و بیماریهایی مانند شبپره مینوز، کنه، مگس سفید و بیماریهای ریشه و آوند تأکید کرد و اضافه کرد: حفظ کیفیت محصول و کاهش خسارتها از اولویتهای فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.
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