برداشت ۵ هزار تن خربزه در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب‌مجنی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اجرای برنامه کشت خربزه در چارچوب الگوی ابلاغی محصولات بهاره اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان شاهرود زیر کشت خربزه رفته است که این میزان حدود ۶۴ درصد از کل محصولات جالیزی شهرستان را شامل می‌شود.

وی با تفکیک مناطق کشت این محصول افزود: ۸۰ درصد از کشت خربزه در بخش بیارجمند و مابقی در بخش مرکزی انجام شده است. در حال حاضر شاهرود ۱۰ درصد از کل سطح زیر کشت این محصول در سطح استان سمنان را به خود اختصاص داده است.

مدیرجهاد کشاورزی شاهرود متوسط عملکرد فعلی را ۲۵ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: طبق الگوی کشت ابلاغی، هدف‌گذاری ما دستیابی به رکورد ۳۰.۵ تن در هکتار است. برای تحقق این هدف، ارائه توصیه‌های فنی، مدیریت عوامل خسارت‌زا، استفاده از بذور باکیفیت و توسعه روش‌های نوین آبیاری در دستور کار قرار دارد.

غریب‌مجنی با بیان اینکه رقم ارگون به دلیل سازگاری با اقلیم منطقه و بازارپسندی بالا، رقم غالب مزارع شاهرود است، در خصوص زمان عرضه محصول گفت: عملیات کاشت از اواخر اسفند آغاز شده و تا اواخر فروردین ادامه داشته است. پیش‌بینی می‌شود برداشت محصول از اواسط تیرماه آغاز شده و تا اواسط مهرماه ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از روش‌های نوین برای حفظ منابع آبی اشاره کرد و افزود: حدود ۹۰ درصد از مزارع خربزه شهرستان به روش کشت زیر پلاستیک (مالچ پلاستیکی) کشت می‌شوند که تاثیر بسزایی در کاهش تبخیر، حفظ رطوبت و کنترل علف‌های هرز دارد.

مدیر مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ درصد از مزارع خربزه شهرستان به سامانه آبیاری تیپ مجهز شده‌اند که این اقدام گامی مهم در راستای مدیریت مصرف آب، یکنواختی آبیاری و ارتقای کیفیت محصول نهایی محسوب می‌شود.