به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح یکشنبه در بازدید از مزارع شاهرود با بیان اینکه برداشت محصول ذرت علوفه ای از اوایل مهرماه آغاز شده است، ابراز داشت: این محصول در ۶۲۰ هکتار مزارع کشت شده است.

وی ذرت علوفه‌ای را یکی از مهمترین نهاده های خوراک دام دانست و افزود: استمرار توسعه کشت این محصول پایداری تولیدات دامی و تامین امنیت غذایی را به همراه دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه ۲۰ درصد کشت ذرت علوفه ای استان به این شهرستان اختصاص دارد، ابراز داشت: ارقام غالب کشت شده سینگل کراس ۷۰۳ و ۷۰۴ است.

آقا بیکی با بیان اینکه کشت این محصول با الگوی کشت منطبق است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع و سرمتی زودرس اقبال به سمت محصولات پر بازده افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از هر هکتار ذرت علوفه ای برداشت ۵۰ تن محصول پیش بینی می شود، افزود: شاهرود از جمله مناطق مستعد توسعه کشت ذرت علوفه ای است.