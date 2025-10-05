  1. استانها
شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز فصل برداشت ذرت علوفه‌ای خبر داد و گفت: ۲۰ درصد ذرت علوفه‌ای استان سمنان در شاهرود کشت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح یکشنبه در بازدید از مزارع شاهرود با بیان اینکه برداشت محصول ذرت علوفه ای از اوایل مهرماه آغاز شده است، ابراز داشت: این محصول در ۶۲۰ هکتار مزارع کشت شده است.

وی ذرت علوفه‌ای را یکی از مهمترین نهاده های خوراک دام دانست و افزود: استمرار توسعه کشت این محصول پایداری تولیدات دامی و تامین امنیت غذایی را به همراه دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه ۲۰ درصد کشت ذرت علوفه ای استان به این شهرستان اختصاص دارد، ابراز داشت: ارقام غالب کشت شده سینگل کراس ۷۰۳ و ۷۰۴ است.

آقا بیکی با بیان اینکه کشت این محصول با الگوی کشت منطبق است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع و سرمتی زودرس اقبال به سمت محصولات پر بازده افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از هر هکتار ذرت علوفه ای برداشت ۵۰ تن محصول پیش بینی می شود، افزود: شاهرود از جمله مناطق مستعد توسعه کشت ذرت علوفه ای است.

