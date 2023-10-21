آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های پراکنده دو روز گذشته در مناطقی از استان، اظهار داشت: بیشترین بارش در ایستگاه مهرگرد، فتح آباد و ونک سمیرم با میانگین ۱۰ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه از امروز تا سه‌شنبه دوم آبان ماه جوی پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود، ادامه داد: از اواسط روز سه‌شنبه تا پایان هفته سامانه ناپایدار بارش‌زا وارد استان خواهد شد که رشد ابر، افزایش وزش باد به نسبت شدید تا شدید و بارش رگبار پراکنده همراه با رعد و برق به دنبال دارد.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، اوج فعالیت این سامانه ناپایدار در مناطق جنوب و غرب استان و طی روز چهارشنبه سوم آبان ماه خواهد بود.

آقایی افزود: این سامانه ناپایدار بارش‌های مناسب‌تری نسبت به بارندگی‌های اخیر در سطح استان به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بیشینه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خواهند بود.