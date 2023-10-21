پوستر «نام، نام خانوادگی» و «ملودی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نخستین اکران فیلم کوتاه «نام، نام‌خانوادگی» به کارگردانی نازنین چیت‌ساز و تهیه‌کنندگی حسن حبیب‌زاده اثر مرکز فیلم جوان سوره در چهلمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر این اثر با طراحی متین خیبلی منتشر شد.

فیلم کوتاه «نام، نام خانوادگی» با اقتباسی از داستانی به همین نام اثر محمدرضا زمانی توسط نازنین چیت‌ساز و حسن حبیب‌زاده نوشته شده است که در بخش مسابقه «کتاب و سینما» این دوره از جشنواره نمایش داده خواهد شد.

جدول نمایش این اثر در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه به شرح زیر است:

نمایش اول: شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۶-۱۷:۳۰

نمایش دوم: دوشنبه ۱ آبان ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

این فیلم پنجمین اثر نازنین چیت‌ساز است که پیش از این با فیلم‌های کوتاه «پرتاب ناگهانی یک فیل» و «گزینش» در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی حضور داشته است.

سیاوش چراغی‌پور، مهیار پوربابایی، کوشان همتی، مهرشاد خدادادی، پوریا سیدی، امیر شریعت، مصطفی کلاهیان در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «پدرِ سامان، وارد جمع دوستانه‌اش می‌شه و دیگه نمی‌ره … !»

پوستر پویانمایی «ملودی» منتشر شد/ خلق جهانی ساده

همزمان با نخستین اکران انیمیشن کوتاه «ملودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی امینی در چهلمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از پوستر این اثر رونمایی شد.

انیمیشن «ملودی» از آثار مرکز فیلم جوان سوره است و جدول نمایش این اثر در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه به شرح زیر است:

نمایش اول: جمعه ۲۸ مهر سانس دوم ساعت ۱۶

نمایش دوم: دوشنبه ۱ آبان سانس سوم ساعت ۱۸:۳۰

مهدی امینی پس از سال‌ها فعالیت در حوزه فیلم داستانی و مستند، اکنون با ساخت «ملودی» به عرصه انیمیشن ورود کرده است.

این پویانمایی کوتاه، به مدت ۵ دقیقه و در ژانر اجتماعی تولید شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «ملودی» درباره جنینی در رحم مادر است که برای متولد شدن تردید دارد. این جنین هر بار برای تولد در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد. در نهایت زمانی که زمزمه لالایی مادرش را می‌شوند، تصمیم می‌گیرد تا پا به دنیای بیرون بگذارد.

یکی از نکات حایز اهمیت «ملودی»، جهان ساده آن و استفاده نکردن کارگردان از آکسسوار و دیالوگ در این اثر است‌.

عوامل این پویانمایی کوتاه عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مهدی امینی، انیماتور: مهدی برق‌زدگان، طراح صدا وصداگذار: رضا گدازگر و سیدمحسن امامیان: لوگو تایپ، روابط عمومی: دلارام صادقی.