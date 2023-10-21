خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: کشاورزان بدره‌ای خواهان تسریع در تکمیل و بهره برداری از ایستگاه آب ولیعصر این شهرستان شدند.

به منظور کمک به رونق دادن به بخش کشاورزی طرح ایستگاه پمپاژ ولیعصر در سال ۹۵ کلنگ زنی شد و اما با سپری شدن ۷ سال از شروع به کار این طرح کشاورزان این منطقه همچنان چشم انتظار بهره مندی از آب رودخانه سیمره هستند.

وجود دریاچه سیمره و منابع آبی می‌تواند برخی از دشت‌های تشنه شهرستان بدره را آبی کند، با پمپاژ نمودن این آب علاوه بر آبی نمودن زمین‌های کشاورزی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را می‌توان به ارمغان آورد.

هنوز بلاتکلیف هستیم

یکی از اهالی روستای ولیعصر بدره گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدت ۷ ساله که کلنگ ایستگاه پمپاژ ولیعصر به زمین زده شده هنوز ما بلاتکلیف هستیم، این آب سد در کنار ما قرار دارد اما ما هیچ بهره‌ای از آن نمی بریم.

احمد محمدی افزود: اگر این پروژه به سرانجام برسد قطعاً اشتغال پایداری در منطقه برای اهالی منطقه به وجود می‌آید، از مسئولان تقاضا داریم که فکری برای به اتمام رساندن این پروژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اکثر زمین‌های کشاورزی منطقه دیم هستند، افزود: استان ایلام در سال‌های اخیر با خشکسالی مواجه شده و همین عامل سبب شده مردم کمتر به کشاورزی روی بیاورند و از روستا مهاجرت کنند.

۶۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه نیاز است

معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایستگاه پمپاژ ولیعصر شهرستان بدره یکی از ۲۵ مورد ایستگاه پمپاژ در حال اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان است که از سال ۹۶ عملیات اجرایی آن برای یک هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرک ولیعصر شهرستان شروع شده است.

اقبال گراوند بیان کرد: تاکنون یک باب منبع ذخیره، تعادل یک هزارمترمکعبی و خرید ۲۲۰ متر لوله فولادی خط انتقال و جاده سازی این پروژه محقق شده است.

وی با اشاره به مشکلات پروژه افزود: شرایط خاصی این پروژه دارد چراکه اختلاف ارتفاع ۴۰۰ متری سطح آب دریاچه سد سیمره با منبع ذخیره اراضی کشاورزی باعث پرهزینه بودن ساخت پروژه در مقیاس ایستگاه پمپاژهای دیگر شده است.

وی تصریح کرد: برای احداث این ایستگاه پمپاژ حدود ۳۵۰ میلیارد تومان، همچنین برای شبکه آبیاری تحت فشار آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و جمعاً ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

تلاش برای قرار گرفتن پروژه ولیعصر بدره در ردیف اعتبارات ملی

معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: تعداد ایستگاه‌های پمپاژ در سطح استان تعداد آنها زیاد است، این پروژه در ردیف کار سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده و اعتبارات مصوب و تخصیصی برای آن هم از محل اعتبارات استانی در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب می‌شود.

گراوند بیان کرد: از اعتبارت مصوب تا پایان سال مالی درصد خاصی از آن تخصیص می‌یابد و با این اعتبارات کم استانی سالیان سال طول می‌کشد که چنین پروژه‌ای به مرحله بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: این پروژه باید در راستای کار وزارت نیرو که رسالت کار آنها تأمین آب است، در ردیف اعتبارات ملی قرار گیرد.

گراوند اضافه کرد: قرار بر این است که این پروژه که از خواسته مردم و کشاورزان شهرستان بدره است، با پیشنهادی از طرف سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، جزو فاز دوم طرح ملی ۵۰ هزار هکتاری اراضی حوزه سد کرخه که یکی از پروژه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است قرار بگیرد.

سالهاست رودخانه سیمره از کنار اراضی دیم کشاورزی شهرستان بدره بدون هیچ استفاده‌ای می‌گذرد، در حالی که بیشتر اراضی روستاهای شهرستان بدره به خصوص در پایین دست سد سیمره با آب رودخانه فاصله‌ای ندارند، ولی این اراضی به صورت دیم هستند.

با توجه به ظرفیت‌هایی شهرستان بدره در حوزه آب، خاک و کشاورزی، کشاورزان منطقه انتظار دارند هرچه سریع‌تر این ایستگاه پمپاژ تکمیل شود چراکه امرار معاش مردم روستاهای شهرستان بدره از طریق کشاورزی است و آنها به این طرح نیاز مبرم دارند.

در حال حاضر بیش از ۲۵ ایستگاه پمپاژ آب در بخش کشاورزی استان ایلام در حال احداث است که همگی این پروژه نیازمند تزریق اعتبار هستند.