به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آب و خاک استان کردستان پیش از ظهر سه شنبه در بازدید دو روزه از پروژههای آبی شهرستان های دیواندره، سقز و بانه پروژه ایستگاه پمپاژ عباس آباد را مورد بررسی قرار داد و گفت: پروژه ایستگاه پمپاژ عباسآباد بهمنظور تأمین آب برای ۲۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه در حال اجراست.
جبار شهسواری افزود: هدف اصلی آن تسهیل در آبیاری اراضی و افزایش بهرهوری کشاورزان است و این پروژه همچنین باعث اشتغالزایی برای ۱۲۱ خانوار در منطقه خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: هدف از این بازدید، بررسی روند اجرایی پروژه و تسریع در رفع موانع و مشکلات موجود است تا این پروژه هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد و تأثیرات آن بر کشاورزی منطقه محسوس شود.
وی تصریح کرد: ما بهطور مستمر از پروژههای مهم آب و خاک در استان بازدید میکنیم تا بتوانیم با نظارت دقیق، روند اجرای آنها را تسریع کنیم و شرایط بهتری برای کشاورزان فراهم آوریم.
مدیر آب و خاک استان کردستان اذعان کرد: پروژه ایستگاه پمپاژ عباسآباد در کنار تأمین آب کشاورزی، بهطور مستقیم به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه کمک خواهد کرد و این امر در راستای اهداف توسعه پایدار استان است.
در این بازدید، بابک سیفی، معاون آب و خاک استان و دیگر اعضای تیم اجرایی شامل مهران ساعدپناه، مدیر پروژه و کارشناسان مربوطه حضور داشتند. شهسواری در ادامه
پروژه ایستگاه پمپاژ عباسآباد یکی از پروژههای استراتژیک استان کردستان است که بهطور ویژه بر تأمین منابع آبی برای اراضی کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان در این منطقه متمرکز شده است.
