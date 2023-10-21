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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

مدیرکل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

پیش‌بینی افزایش چند درجه‌ای دمای هوا طی ۲ روز آینده در اردبیل

پیش‌بینی افزایش چند درجه‌ای دمای هوا طی ۲ روز آینده در اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی ۲ روز آینده در سطح استان اردبیل افزایش چند درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی برای دو روز آغازین هفته جاری جو استان پایدار با افزایش چند درجه‌ای دما و مه صبحگاهی انتظار می‌رود.

وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه با توجه به گذر امواج ضعیف از سطح استان تا روز پنجشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری شده و وزش باد گاهی تند و بارش خفیف باران در برخی از مناطق استان اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل با بیان اینکه تمرکز بارش‌ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه انتظار می‌رود، گفت: این سامانه ناپایدار روز پنجشنبه از استان خارج می‌شود و روزهای پایانی هفته جاری شاهد جوی پایدار و افزایش نسبی دما خواهیم بود.

کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد

کد مطلب 5917832

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