مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی برای دو روز آغازین هفته جاری جو استان پایدار با افزایش چند درجه‌ای دما و مه صبحگاهی انتظار می‌رود.

وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه با توجه به گذر امواج ضعیف از سطح استان تا روز پنجشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری شده و وزش باد گاهی تند و بارش خفیف باران در برخی از مناطق استان اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل با بیان اینکه تمرکز بارش‌ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه انتظار می‌رود، گفت: این سامانه ناپایدار روز پنجشنبه از استان خارج می‌شود و روزهای پایانی هفته جاری شاهد جوی پایدار و افزایش نسبی دما خواهیم بود.

کوهی خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد