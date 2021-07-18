۱۱۹ ایستگاه هواشناسی در اردبیل فعال است

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از این تعداد ۶۸ ایستگاه مربوط به هواشناسی اصلی و کاربردی، ۴۶ ایستگاه باران‌سنجی، دو ایستگاه تحقیقات کشاورزی، دو ایستگاه فرودگاهی و یک رادار هواشناسی به همراه یک دستگاه گیرنده اطلاعات هواشناسی است که به صورت کلی هوای استان را پایش می‌کنیم.

وی به چهار فرآیند اداره کل هواشناسی اشاره کرد و گفت: مرحله اول تولید داده‌ها از طریق تجهیزات و سامانه‌های موجود هواشناسی است که در قالب ایستگاه هواشناسی فرودگاه به صورت خودکار، رادار و ایستگاه‌های باران‌سنجی انجام می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: بعد از انجام فرآیند تولید داده، تبادل اطلاعات یا مدیریت داده انجام شده و از بسترهای ارتباطی در جهت انتقال داده‌ها استفاده می‌شود.

محمدی مرحله سوم را پردازش تولید محصول اعلام کرد و افزود: از طریق سازمان هواشناسی و ابر کامپیوترها اطلاعات پردازش شده و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

وی مرحله و فرآیند چهارم را اطلاع‌رسانی داده‌ها، پیش‌بینی و هشدارهای هواشناسی به کاربران مختلف اعلام کرد و ادامه داد: از طریق سامانه گویای سازمان، وب‌سایت، فضای مجازی و صدا و سیما اطلاعات در اختیار کاربران و عموم مردم قرار می‌گیرد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: کلیه تحولات جوی از خشکسالی و بارش‌های فصلی گرفته تا پدیده‌های مختلف از طریق هواشناسی اطلاع‌رسانی می‌شود که در سه سطح هشدار زرد به معنای آگاهی، هشدار نارنجی به معنای آمادگی و هشدار سطح قرمز به معنای اقدام در روی میز هواشناسی استان و کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در صورتی که شدت مخاطرات کمتر باشد سطح هشدار زرد و آگاهی خواهد بود و در سطح هشدار نارنجی آمادگی تیم‌ها برای عملیات و انجام برنامه‌های کمکی در دستور کار است.

محمدی بیان کرد: در بخش هشدار سطح قرمز نیز سازمان به تنهایی قادر به ارائه خدمات نخواهد بود بلکه از ظرفیت نهادها و سازمان‌های دیگر استفاده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: ما از ماه‌ها پیش از طریق سازمان هواشناسی هشدارهای لازم را در مورد خشکسالی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف داده بودیم و از طریق ارتباط با مدیریت بحران و همراهی ۲۶ دستگاه سعی کردیم تا وضعیت جوی و تغییرات اقلیمی را به اطلاع مردم برسانیم.