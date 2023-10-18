ایران در اولین گام برابر ژاپن باخت/ فردا مصاف با کویت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک پاریس ۲۰۲۴ در قاره آسیا از امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه با حضور ۱۱ تیم در دوحه قطر آغاز شد که تیم هندبال کشورمان در اولین دیدار برابر تیم ژاپن مغلوب شد.

شاگردان ووسلین نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۴ بر ۸ شکست خوردند. در نهایت تیم جوان ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ برابر سامورایی‌های با برنامه مغلوب شدند.

تیم ایران که در گروه دوم این دیدارها قرار دارد در ادامه بازی‌ها فردا پنجشنبه ۲۷ مهرماه ساعت ۱۵ به مصاف تیم کویت خواهد رفت.

محمد سیاوشی، علی رحیمی، فواد فرهادی، مجتبی حیدرپور، سلامان بربط، علی حیدریان، بهشاد فاتحی‌زاده، رضا عزتی، علیرضا دادوند، امیرعباس سلطانی، یونس آثاری، محمدمهدی بهنام نیا، افشین صادقی، حسین جهانی، محمدرضا کاظمی، محمدرضا اورعی، مهران رهنما و کیارش طاهری ۱۸ بازیکن تیم ملی هندبال کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

روح‌ا… اکرمی نیا (سرپرست)، ووسلین وویوویچ (سرمربی)، حمید صادقی شاه‌نشین (مربی)، مهدی قشقایی‌راد (آنالیزور و بدنساز)، علی بخشی (ماسور) کادرفنی تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های انتخابی هندبال المپیک پاریس در قاره آسیا از ۲۶ مهر الی ۶ آبان ماه به میزبانی کشور قطر در دو گروه برگزار خواهد شد و تیم ملی هندبال مردان ایران در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، کویت، قزاقستان و بحرین هم گروه است.

گفتنی است تنها یک تیم از این رقابت‌ها جواز حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب خواهد کرد.