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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

سفر رییس مجلس ملی فرانسه به اراضی اشغالی

سفر رییس مجلس ملی فرانسه به اراضی اشغالی

رییس مجلس ملی فرانسه قرار است امشب به اراضی اشغالی سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، یائل برون پیوه، رییس مجلس ملی فرانسه شنبه شب برای سفری ۲۴ ساعته به اراضی اشغالی خواهد رفت.

بر اساس اعلام این رسانه، هدف از این سفر ابراز «حمایت» از اشغالگران قدس اعلام شده است.

همچنین ادعا شده است که رسیدگی به امور «بشردوستانه» از دیگر اهداف سفر مذکور بوده است.

پیش از این وزیر خارجه فرانسه به سرزمین های اشغالی فلسطین سفر کرده بود.

«امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه پیشتر در واکنش به انجام عملیات مقاومت فلسطین با نام «طوفان الاقصی» اعلام کرده بود که با «اسحاق هرتزوگ» و بنیامین نتانیاهو رییس و نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی گفت وگو کرده است.

رییس جمهور فرانسه در گفتگو با رییس‌ و نخست‌ وزیر اشغالگران قدس گفت: پاریس با شما ابراز همبستگی می‌ کند!

کد مطلب 5918011

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