برقراری عدالت اولویت همیشگی حوزه فرهنگ و رسانه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری بعد از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حضور مدیرکل امور استان‌های وزارتخانه، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و جمعی از مسئولین استان در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری این شهر برگزار شد به اتفاقات اخیر در غزه اشاره و اظهار کرد: امروز شاهد افزایش هر روزه نقش و اثرگذاری جبهه مقاومت هستیم که مایه افتخار دولت‌های اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت اسرائیل بویی از انسانیت نبرده، افزود: گرچه امروز از وقایع و فجایع انسانی که توسط رژیم غاصب اسرائیل علیه مردم غزه رقم می‌خورد ناراحت و غمگین هستیم اما همچنان به اقدامات جبهه مقاومت در نوار غزه افتخار می‌کنیم و امید بر پیروزی آنها خواهیم داشت.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی شاخه‌هایی با عظمت و افتخار در تمام عرصه‌ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس در هنگام مسئولیت پذیری در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی رویکردهای قابل توجهی از جمله عدالت همه جانبه مورد توجه بوده و هست.

صفدری خاطر نشان کرد: مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمانشاه آموزش در فضای هنر را به صورت عدالت محور در تمام نقاط محروم ایفا در دستور کار خود قرار داده و باید توجه داشت که در پی اجرای آن اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال و مباحث اقتصادی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: تحقق و توجه به موضوع آموزش در تمام حیطه‌های مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشوری و استانی حائز رتبه شده و توجه به نیروی انسانی کار آمد و جوان عاملی است که وظایف این مجموعه را به نتیجه می‌رساند.

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خطاب به مدیرکل جدید این مجموعه، تاکید کرد: برای عملکرد بهتر در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی از ظرفیت پیشکسوتان و صاحبان نظر باید در راستای مشورت دهی استفاده شود.

صفدری به انجام فعالیت‌ها در شروع شیوع کرونا، عنوان کرد: با این وجود از ابتدای مسئولیت خود تاکنون برگزاری برنامه‌های گوناگون مانند جشنواره‌های تئاتر، موسیقی، تجسمی، شعر و مد و لباس و همچنین نخستین نمایشگاه قرآنی، قرارگاه قرآنی در استان کرمانشاه انجام شد.

وی با بیان اینکه توجه به جبهه فرهنگی از مسائل مهم و مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، بیان کرد: توجه به این ظرفیت از طریق از استفاده از جوانان تا حد امکان باید در دستور کار گیرد و همچنین توجه به رویکرد تشکیلاتی ظرفیتی است که باید به عنوان یک نعمت مورد استفاده قرار گیرد.

صفدری در پایان خدمت در حوزه فرهنگی و هنری را سنگر دانست و از مدیر کل جدید این حوزه، خواست: ضعف و آسیب‌های این حوزه نیاز به شناسایی و سپس پوشش نقاط ضعف دارد.