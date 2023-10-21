به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین بعد از پیروزی تیمش مقابل تراکتور در تبریز اظهار داشت: خوشحالم که دوباره در استان آذربایجان شرقی بودم و تشکر میکنم از میهمان نوازی خوب مسؤولان مسابقه، تماشاگران عزیز و تقدیر و تشکری که از من شد. میدانستیم بازی سختی داریم، تراکتور تیم با کیفیتی است و به خوبی توانسیتم مقابل این تیم فوتبال بازی کنیم. چند بازیکن مصدوم داشتیم ولی جوانان نشان دادند که لایق هستند.
وی افزود: ما خوب بازی کردیم و توانستیم گل اول را بزنیم. بعد از گل اول روی یک ضربه ایستگاهی که کار کرده بودیم گل دوم را زدیم. بعد از اینکه گل سوم را زدیم میتوانستیم به گلهای بیشتری هم برسیم اما تراکتور به خوبی به بازی برگشت و راههای نفوذ را به روی بازیکنان ما بست. بازیکنان من با وجود کم نام و نشان بودن با تمام وجود بازی کردند و همین گمنامی باعث شد تا بازیکنانم دچار استرس شوند.
سرمربی شمسآذر قزوین در مورد اینکه چرا در نشست خبری قبل از بازی حاضر نشد، عنوان کرد: بابت این مسئله عذرخواهی میکنم. ما ۲ روز زودتر به آذربایجان آمده بودیم اما دیروز تمرین داشتم و نتوانستم به نشست خبری بیایم و از این بابت عذرخواهی میکنم.
دقیقی درباره خوشحالیاش بعد از بازی گفت: من به تراکتور احترام میگذارم، فشار زیادی روی ما بود اما خوشحالیام را کنترل کردم، با این حال اصول اخلاقی است که وقتی در تیمی کار میکنید با تمام وجود در آن تیم حضور داشته باشید چون از آن تیم حقوق میگیرید و باید با تمام وجود برایش کار کنید. من امیدوارم تراکتور از این به بعد همه بازیهایش را ببرد و من خوشحالیام را جمع کردم اما به تیم شهر خودم باید تعهد داشته باشم.
سرمربی شمسآذر قزوین در خصوص وقتکشی بازیکنانش گفت: فقط در یک صحنه جعفرپور مصدوم شد که آن هم به خاطر این بود که بازیکن حریف رویش خراب شد و آسیب دیده بود. خمز هم از من عذرخواهی کرد. مگر چند بار برانکارد وارد زمین شد. در بازی با ذوبآهن ۱۳ دقیقه وقت اضافه ما را داور نگرفت. گل ما را نگرفتند. پنالتی ما را نگرفتند. من به دنبال چنین سبکی از بازی نیستم، خمز هم از من عذرخواهی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که تعطیلی لیگ چقدر در نتایج تأثیر گذار بوده است عنوان کرد: ما بیشترین ضربه را از این تعطیلات میخوریم. تراکتور، سپاهان، ذوبآهن و فولاد امکانات خوب دارند و میتوانند سفر بروند و اردو بگذارند اما ما تیمی هستیم که تازه شکل گرفتهایم. فقط ۲.۵ سال است که شکل گرفته ایم، حتی نمیتوانیم بازی دوستانه خوب، تمرین و تغذیه خوب و مناسب داشته باشیم و بازیکنان ما هم به خاطر همین تعطیلات اسیب میبینند. من روی نیمکت بازیکنان ۱۸-۱۹ ساله داشتم. در لیگ انگلیس و اسپانیا برنامه مسابقات از ابتدا مشخص است، مردم برای دیدن مسابقات برنامهریزی میکنند. حتی اول فصل بلیت خریداری میکنند ا ما در اینجا بازیها گاهی شنبه است، گاهی پنجشنبه.
سرمربی شمسآذر قزوین در پایان گفت: هرچند من در فدراسیون و با آقای تاج کار کردم و میدانم آنها مشکلات دارند. تحریمهای فیفا منابع ما را گرفته، امکانات و زیرساخت نداریم و تعطیلات لیگ به خاطر بازیهای تیم ملی و تیم امید بوده است. با این حال امیدوارم لیگ ما برنامهریزی بهتری داشته باشد.
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