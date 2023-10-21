برتری مس مقابل ذوب آهن در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان از هفته ششم لیگ برتر، از ساعت ۱۸ امروز شنبه در فولاد شهر اصفهان آغاز شد.

نیمه اول این دیدار با برتری شاگردان ساکت الهامی در تیم مس رفسنجان همراه بود و آنها موفق شدند با نتیجه یک بر صفر پیروز به رختکن بروند.

فرشید باقری (۱۲) تک گل این بازی را در نیمه اول به ثمر رساند.

ترکیب ذوب آهن: حبیب فرعباسی، امیرحسین جدی، محمد قریشی، محمدجواد محمدی، سجاد آشوری، دانیال ایری، پوریا آریا کیا، شایان مصلح، مهرداد رضایی، سبحان خاقانی و فردین یوسفی

سرمربی: محمد ربیعی

ترکیب مس رفسنجان: داوود نوشی صوفیانی، محمد نژادمهدی، علی عدنان، حسن جعفری، میثم تیموری، جلال علی محمدی، فرشید باقری، محسن آذرباد، مهدی محبی، محمد خدابنده‌لو و لوسیانو پریرا

سرمربی: ساکت الهامی

داور: رضا عادل کمک داور: ا مین زاهدی، وحید سیفی

کارت زرد: علی عدنان از مس رفسنجان