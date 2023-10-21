تراکتور در خانه پنچر شد/ ۳ امتیاز دلچسب شمس آذر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و شمس آذر قزوین از هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۱۵ امروز شنبه به میزبانی ورزشگاه یادگار امام (ره) آغاز شد.

این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین به پایان رسید.

پوریا سرآبادانی (۱۷) از روی نقطه پنالتی، محمدرضا رضایی (۳۳) و امیرمحمد نسایی (۴۷) برای شمس آذر قزوین و مهدی عبدی (۷۰) از روی نقطه پنالتی برای تراکتور گلزنی کردند.

تیم فوتبال تراکتور برای این دیدار از ترکیب زیر استفاده کرد:

حسین پورحمیدی، مهدی شیری، آقاجان پور، صفا هادی (۶۰- مهدی حسینی)،آلوارو خیمنز (۴۶- گوستاو واگنین)، امیرحسین حسین‌زاده، ریکاردو آلوز، مهدی عبدی، محمد نادری (۴۶- مهدی هاشمی نژاد)، عارف آقاسی، سیامک نعمتی (۶۰- محمد قنبری)

سرمربی: پاکو خمز

تیم فوتبال شمس آذر قزوین هم مقابل تراکتور با ترکیب زیر به میدان رفت:

علیرضا جعفرپور، محمدرضا رضایی (۶۴- فراز امامعلی)، سعید کریمی، هومن ربیع زاده، حسین گودرزی، علی آزادمنش، پوریا سرآبادانی، صادق آل بوسبیح، امیرمحمدی نسایی، علی اصغر اعرابی و رحمان جعفری (۶۴- عیسی مرادی)

سرمربی: سعید دقیقی

داور: روح الله شریفی کمک داور: عباس پورحیدری، حامد تازه پور

کارت زرد: محمد آقاجان پور از تراکتور، عیسی مرادی، فراز امامعلی و علیرضا جعفرپور از شمس آذر قزوین

برتری یک نیمه‌ای شمس آذر در یادگار امام با چاشنی بُهت هواداران تبریزی

بازی در نیمه اول برای هر دو تیم پایاپای آغاز شد و دو تیم در تلاش بودند تا موقعیت‌های گلزنی به روی دروازه‌های یکدیگر ایجاد کنند اما مشخص بود دو تیم به خوبی همدیگر را آنالیز کرده و راه‌های نفوذ را به روی هم بسته بودند.

در ادامه بازی این بازیکنان شمس آذر بودند که به روی دروازه تراکتور فشار آوردند تا به گل برسند که تا حدودی هم موفق بودند و این حمله‌ها جواب داد طوری که در دقیقه ۱۶ آقاجان پور بازیکن شمس آذر را در محوطه جریمه متوقف کرد که داور خطای پنالتی به سود نماینده قزوین اعلام کرد تا یخ بازی شکسته شود. محمدرضا کریمی در دقیقه ۱۷ توپ را به تور دروازه تراکتور چسباند تا تیمش مقابل میزبان پیش بیفتد.

شمس آذری‌ها که با گل زده روحیه بالایی گرفته بودند به حملات خود ادامه دادند تا بتوانند به گل‌های بیشتری دست یابند. تلاش آنها در ادامه بی نتیجه نماند و موفق شدند با یک ارسال به روی دروازه تراکتور صاحب موقعیت گل شوند. در این موقعیت رضایی از اشتباه مدافعان و دروازه‌بان تراکتور نهایت بهره را برد و توانست گل دوم شمس آذر را در دقیقه ۳۳ به ثمر برساند.

در اواخر نیمه اول فرصت خوبی در اختیار بازیکنان تیم تراکتور قرار گرفت که ضربه سر سیامک نعمتی به شکل خطرناک از کنار دروازه شمس آذر به بیرون رفت تا نیمه اول با برتری شاگردان سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال شمس آذر به پایان برسد.

ادامه طوفان شمس آذر در نیمه دوم و بد شانسی شاگردان خمز

نیمه دوم برای شاگردان سعید دقیقی هم طوفانی آغاز شد و آنها موفق شدند در همان ابتدای بازی دروازه تراکتور را باز کنند تا به گل سوم خود دست یابند. با گل سوم شمس آذر به تراکتور شگفتی آنها در تبریز کامل شد.

در ادامه بازیکنان تراکتور که نمی‌خواستند مقابل هواداران خود بازنده این دیدار باشند فشار زیادی را روی دروازه نماینده قزوین آوردند اما درخشش دروازه‌بان شمس آذر مانع گلزنی تراکتوری‌ها شد تا همچنان نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود قزوینی‌ها در جریان باشد.

تراکتوری‌ها که پس از دریافت گل سوم یکپارچه حمله بودند تا به گل برسند و سر انجام روی حمله‌ای که به سمت دروازه شمس آذر داشتند با خطای مدافعان این تیم در محوطه جریمه صاحب یک ضربه پنالتی شدند که مهدی عبدی در دقیقه ۷۰ این فرصت را تبدیل به گل کرد.

شاگردان پاکو خمز که اصلاً دوست نداشتند در خانه ۳ امتیاز بازی را از دست بدهند همواره حمله بودند و در دقیقه ۸۲ ریکاردو آلوز موفق شد گل دوم را برای تراکتور به ثمر رساند تا نتیجه کار ۳ بر ۲ شود.

در ادامه بازیکنان تبریزی هر چه زدند به در بسته خورد تا در این دیدار ۳ امتیاز خانگی را مقابل هواداران خود از دست بدهند.