صدر نشینی خیبر با شکست سنگین خوشه طلایی / توقف سایپا مقابل آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم لیگ یک با انجام ۵ مسابقه امشب به پایان رسید که از بین تیم‌های مدعی فقط خیبرخرم آباد به پیروزی رسید و فجرشهید سپاسی و سایپا مقابل حریفان متوقف شدند.

نکته قابل توجه یکی از بازی‌های امشب پیروزی مس کرمان بود که امروز با حضور سرمربی جدید حریف خود را شکست داد.

نتایج مسابقات هفته هشتم به شرح زیر است:

* مس شهر بابک ۳ – داماش گیلان ۲

* چادرملو اردکان یک – پار جنوبی جم ۲

* شهر زار شیراز یک – نفت مسجد سلیمان ۲

* استقلال ملاثانی یک - مس سونگون صفر

* شهرداری آستارا یک – سایپا تهران یک

* خیبرخرم آباد ۵- خوشه طلایی ساوه یک

* آریو اسلامشهر یک – مس کرمان ۲

* دریای بابل ۲- فجرشهید سپاسی ۲

*خلیج فارس ماهشهر یک- نفت و گاز گچساران یک