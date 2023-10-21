به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان از هفته ششم لیگ برتر، از ساعت ۱۸ امروز شنبه در فولاد شهر اصفهان آغاز شد.

این دیدار با برتری شاگردان ساکت الهامی در تیم مس رفسنجان همراه بود و آنها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی دست یابند.

فرشید باقری (۱۲) و منتظر محمد (۸۴) برای مس رفسنجان و محمدجواد محمدی (۶۳) برای ذوب آهن گلزنان این دیدار بودند. در این میان منتظر محمد بازیکن استقلال است که به صورت قرضی در این فصل در ترکیب تیم مس رفسنجان قرار گرفته است.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امروز با تصمیم محمد ربیعی با ترکیب زیر مقابل مس رفسنجان قرار گرفت:

حبیب فرعباسی، امیرحسین جدی، محمد قریشی، محمدجواد محمدی، سجاد آشوری، دانیال ایری، پوریا آریا کیا، شایان مصلح، مهرداد رضایی، سبحان خاقانی و فردین یوسفی

ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان هم برای این دیدار، این بازیکنان را در ترکیب اولیه خود قرار داد:

داوود نوشی صوفیانی، محمد نژادمهدی، علی عدنان، حسن جعفری، میثم تیموری، جلال علی محمدی، فرشید باقری، محسن آذرباد، مهدی محبی، محمد خدابنده‌لو و لوسیانو پریرا

داور: رضا عادل کمک داور: ا مین زاهدی، وحید سیفی

کارت زرد: علی عدنان، حسن جعفری و مجید نصیری از مس رفسنجان، مهرداد رضایی از ذوب آهن اصفهان

محمد ربیعی در حالی با تیم ذوب آهن مقابل مس رفسنجان تن به شکست داد که سابقه هدایت این تیم را در کارنامه دارد.