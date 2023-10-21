اقدامات مقاومت درراستای مقابله با اشغالگری طبق حقوق بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه شنبه با ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ درباره روابط دوجانبه و تحولات اخیر منطقهای، به ویژه وضعیت بغرنج انسانی در نوار غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین تلفنی گفت و گو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگو، با اشاره به سابق طولانی وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در امور دیپلماتیک، بر لزوم توسعه و گسترش روابط دوجانبه میان دو کشور و تداوم رایزنیها تاکید کرد.
امیرعبداللهیان با اشاره به ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی و فاجعه انسانی در غزه در نتیجه اقدامات افراط گرایانه نتانیاهو در به شهادت رساندن زنان و کودکان در غزه تاکید کرد: اقدامات گروههای مقاومت فلسطینی در راستای مقابله با اشغالگری بر اساس حقوق بین الملل است و جنایات جدید رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن ۴۵۰۰ کودک و زن و غیرنظامیان، بی خانمان ساختن صدها هزار نفر، حمله به بیمارستانهای غزه، حمله به یک کلیسا در غزه و تدوام محاصره این منطقه به منظور جلوگیری از رساندن آب، غدا، دارو و سوخت علیرغم تلاشهای سازمان ملل متحد، نشان دهنده عجز رژیم صهیونیستی در برابر نیروهای مقاومت فلسطین است.
ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در اینگفتوگوی تلفنی، با اشاره به واقف بودن به شرایط بحرانی در غزه گفت: امیدوار هستیم هر چه سریعتر تنشها خاتمه یافته و راه حل سیاسی در اولویت قرار گیرد.
وزیر امور خارجه لوکزامبورگ خاطر نشان کرد: همواره نقش سازنده و فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه میتواند به برقراری صلح و بازگشت آرامش کمک کند.
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