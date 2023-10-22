ترجمه مجموعه شش جلدی «منهج فلسطین للناشئه» منتشر شد

حسین سعیدی مدیرعامل انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی) در گفت و گو با خبرنگار مهر از انتشار ترجمه مجموعه ۶ جلدی به نام «منهج فلسطین للناشئه» توسط این انتشارات خبر داد و گفت: این مجموعه با هدفت آشنایی جوانان و نوجوانان با مسئله فلسطین منتشر شده است.

وی افزود: این مجموعه ۶ جلدی توسط تیم پژوهشی مؤسسه فارس الغد لبنان به صورت مصور و با رویکرد آموزشی منتشر شده است.

سعیدی با اشاره به اینکه تاکنون چنین اثری برای نوجوانان و جوانان در ایران منتشر نشده و از حیث ماهیت آموزشی و گام به گام است، گفت: انتشارات به‌نشر با توجه به حساسیت موضوع و محتوای این مجموعه ۶ گانه، از ظرفیت کارشناسی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه فلسطین برای ارزیابی محتوایی این آثار بهره گرفته است که این کتاب‌ها در مرحله ارزیابی از نظر شاخص‌های مختلف از جمله هم‌سویی محتوا با باورهای جامعه اسلامی، ضرورت چاپ اثر، سندیت علمی اثر، روانی و شیوایی زبان و نگارش هنرمندانه نمره بالایی کسب کرده‌اند.

سعیدی با اشاره به اینکه این مجموعه پس از گذر از ارزیابی‌های دقیق و تخصصی، در حال ترجمه از عربی به فارسی است، افزود: جلد اول این مجموعه به جایگاه فلسطین و قدس در اسلام و بر مبنای قرآن و سنت می‌پردازد. بررسی اختلاف نظرات درباره مسجدالاقصی در بین علمای تشیع و تسنن از موضوعات مناقشه برانگیز جلد اول است.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر گفت: جلد دوم به جغرافیای فلسطین پرداخته و تلاش کرده است تا چشم اندازی کلی و روشن برای مخاطب ترسیم کند. تاریخ قدیم فلسطین و بیان روایتی عام و مستند از تاریخ این کشور پیش از اشغال، مطالب جلد سوم کتاب «منهج فلسطین للناشئه» را تشکیل می‌دهد.

سعیدی افزود: جلد چهارم از این مجموعه، درباره تاریخ معاصر و پسا اشغال فلسطین است و در این بخش روایتی مبتنی بر سیر تاریخی مقاومت فلسطینی شرح داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلد پنجم کتاب «منهج فلسطین للناشئه» به معرفی شهرهای فلسطین پرداخته شده است، گفت: در این جلد مختصری از ویژگی‌ها و بافت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شهرهای مختلف فلسطین نیز تشریح و توصیف می‌شود.

سعیدی افزود: جلد ششم وآخر این دایره المعارف، رهبران فلسطینی از گروه‌های مختلف مقاومتی را به شکلی واقعی و تاریخی برای مخاطب نوجوان معرفی کرده است. انتشار این مجموعه، گام کوچک و مؤثری در راستای ایجاد شناخت از موضوع فلسطین برای نسل جوان و نوجوان باشد و به تحقق آرمان‌های مقاومت کمک کند.