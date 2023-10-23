به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، حملات بی رحمانه رژیم غاصب اسرائیل به مردم مظلوم غزه به ویژه بمباران وحشیانه بیمارستان معمدانی و تخریب اماکن مقدس را محکوم کرد.

مشروح متن این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

و إذا تولّی سعی فی الْأرْض لیفْسد فیها و یهْلک الْحرْث و النّسْل و اللّه لا یحبّ الْفساد «البقره، ۲۰۵»

و هرگاه به قدرت و حکومت رسد برای فساد در زمین و نابودی زراعت‌ها و نسل کوشش می‌کند و خداوند فساد را دوست ندارد.

آری، نا اهل اگر به قدرت برسد همه چیز را به فساد می‌کشاند و جز نابودی حرث و نسل ارمغانی ندارد! رژیم جعلی و غاصب صهیونیست که از ابتدا بر پایه غصب و ویرانی خانه و کاشانه ملت مظلوم فلسطین و با نقشه شوم استعمارگران بنا شده است، بار دیگر چهره واقعی خود را آشکار نموده و دست به جنایتی بزرگ در نوار غزه زده است.

رژیم کودک کش صهیونیستی تاکنون انسان‌های بسیاری را از سرزمین خود آواره کرده و مردان، زنان و کودکان بی شماری را به خاک و خون کشیده است.

بمباران وحشیانه بیمارستان معمدانی در غزه که شوک و بهت جهانیان را به همراه داشت، خود گواهی آشکار و غیر قابل انکار از ددمنشی و عدم پایبندی این رژیم خون‌آشام به قوانین انسانی و بین‌المللی است.

رژیم غاصب که برای رسیدن به منافع غیر انسانی و نامشروع خود از هیچ جنایاتی رویگردان نیست بارها نشان داده است که به غیر مسلمانان نیز رحم نخواهد کرد. در این روزها که مردم مسلمان غزه زیر شدیدترین بمباران‌های وحشیانه قرار دارند کلیسای «سن پورفیریوس» که سومین کلیسای قدیمی در جهان است نیز از بمباران صهیونیست‌ها بی‌بهره نمانده است.

مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها ضمن محکوم کردن جنایات شنیع صهیونیست‌ها در غزه به شدیدترین وجه ممکن، خواستار بسیج افکار عمومی داخلی و خارجی نسبت به این نسل کشی بی رحمانه است.

همچنین، این مرکز تلاش دارد با مکاتبه فوری با رهبران ادیان و شخصیت‌های دینی در مناطق مختلف جهان، رژیم متجاوز صهیونیستی را پاسخگوی جنایات بی شرمانه خود نماید.

به امید رفع ستم در سراسر گیتی