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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

شروع کار شطرنج‌بازان ایران با یازده برد

شروع کار شطرنج‌بازان ایران با یازده برد

دور نخست رقابت‌های شطرنج بازی‌های پاراآسیایی در بخش استاندارد با یازده برد، دو تساوی و سه شکست برای ایران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی شطرنچ ایران که با ۱۶ ورزشکار در بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده است از صبح امروز دوشنبه رقابت‌های خود در این بازی ها را آغاز کرد.

در دور نخست این رقابت‌ها، ۱۶ ورزشکار ایران به میدان رفتند که در پایان ۱۱ برد، دو تساوی و سه شکست حاصل کار شطرنج‌بازان ایران در دور نخست بود.

شطرنج ایران در این دوره از رقابت‌ها با ۷ ورزشکار زن و ۹ ورزشکار مرد در کلاس‌های B۱، B۲-B۳ و P۱ شرکت کرده است. ملی‌پوشان ایران در بخش استاندارد در هفت دور به مصاف رقبا می‌روند و سپس رقابت‌های خود را در بخش رپید آغاز می‌کنند. دومین دور مسابقه ورزشکاران عصر امروز آغاز می‌شود.

در بخش استاندارد، شطرنج‌بازها هر روز دو مسابقه را پشت سر می‌گذارند.

کد مطلب 5919328

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