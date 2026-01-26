به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن خادمان قرآن کریم بیانیه‌ای را منتشر کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانیم:

«بسم الله قاصم الجبارین

بار دیگر دست پلید و شیطانی استکبار جهانی و ولیده ناپاک آن یعنی رژیم کودک‌کش صهیونی از آستین تروریست کور و اذناب و دنباله‌های حقیرش، نمایان شد و مردم مظلوم و جوانان و نوجوانان ایران عزیز را آماج حملات ناجوانمردانه و داعش‌گونه خود قرار داد.

اگرچه ملت شریف و نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیجی جان برکف، این بار نیز سیلی محکمی بر دهان وطن‌فروشان و اربابان احمقشان نواختند و به قول رهبر حکیم و شجاع انقلاب، کمر فتنه را شکستند، اما داغ از دست دادن جوانان و کودکان و نیروهای امنیتی و بسیجی مظلومی که در راه دفاع از امنیت ملی و مردم مظلوم، جان شیرنشان را نثار وطن و انقلاب اسلامی کردند تا زمان انتقام از آمران و مباشران این جنایات در دل ملت شریف و انقلابی ایران خواهد ماند.

«وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»

این ددمنشان ملت شریف ایران را نشناخته‌اند، این ملت همانست که در بهمن ۵۷ طومارشان را در هم پیچید و دست غارتگرشان را از میهن زرخیزش قطع نمود و شاه مخلوع، آن تفاله وابسته و خاندان منحوسش را به زباله‌دان تاریخ انداخت و به لعنت ابدی گرفتار نمود. این ملت همانست که در هشت سال دفاع مقدس دشمن بعثی و تمام پشتیبانانش از جمله آمریکای جنایتکار را به غلط کردن وادار کرد و بالاخره این همان ملتی است که ده‌ها بار آزمونش کردند و پس از ۴۶ سال دشمنی در جنگ ۱۲ روزه همبستگی و اقتدارش را مشاهده کردند و از حماقت خود پشیمان گشتند، اما این حماقت‌های مکرر، حاکی از استیصال و احساس به چالش کشیده شدن تمدن مادی و منحط غرب از سوی تمدن نوین و متعالی اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم - است، تمدن و فرهنگ غنی اسلام که می‌رود تا قله‌های تمدنی غرب را در قلب اروپا و آمریکا فتح نماید و گرایش روزافزون نسل جوان در غرب به اسلام و مظاهر اسلامی، شاهد بر این مدعاست و همین چالش تمدنی است که بغض و کینه روزافزون دشمنان انسانیت و ارزش‌های الهی را برانگیخته است.

«...قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکْبَرُ...»

و در این دشمنی قرآن کریم که منشور آزادی انسان از بندهای اسارت و تعالی انسانی است و مسجد که پایگاه مقاومت در برابر تمامی طواغیت و شیاطین است، آماج حمله سخت و نرم دشمن هستند، اما همانطور که خدای قرآن و مسجد وعده داده است، این دشمنی ایشان نیز نتیجه عکس خواهد داد.

«یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»

اعضای انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت اقدامات تروریستی عده‌ای اغتشاشگر که تحت فرماندهی سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان ایران عزیز، جنایات وحشیانه‌ای را مرتکب شدند، مطالبی را با ملت شریف و دشمنان این مرز و بوم و النهایه با عزیز ملت، رهبر معظم انقلاب و نایب امام عصر(عج) در میان می‌گذارند.

خطاب به ملت فهیم ایران:

به ملت شریف و مومن ایران به خصوص جوانان و نوجوانان عزیز عرض می‌کنیم که ما ضمن به حق دانستن مطالبات مردم عزیز به خصوص در حوزه معیشت و اقتصاد و قدردانی از اینکه با هوشیاری و شناخت توطئه دشمن و جداسازی صف اعتراض و مطالبه با اغتشاش و ترور، بار دیگر دشمن را در رسیدن به مطامع پلید خود مأیوس کردند و نهایتا با حضور چندین میلیونی چشم فتنه و فتنه‌گر را کور و کمرش را شکستند، بر حفظ وحدت، حول محور ولایت و عمود خیمه اسلام و انقلاب و پیروی عاشقانه از هدایت‌های داهیانه رهبر عزیز و پدر امت که سال‌ها رنج و شکنجه و مجاهدت در راه سربلندی ایران و اسلام را به جان خریده و تا مرز شهادت پای انقلاب و ایران عزیز ایستاده است، پافشاری نمایند و در مسیر پیروزی و عبور از این پیچ حساس تاریخی، گام بردارند، که این امر همانا یگانه مسیر پیروزی و بهروزی است.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

خطاب به دشمنان ملت:

دشمنان و شیاطین خرد و کلان ایران اسلامی و تفاله‌های حقیر و وطن‌فروش و خائن به ملت از این شکست‌ها درس بگیرند و بدانند با این توطئه‌ها نمی‌توانند در صف پولادین این ملت بزرگ و کهن رخنه کنند و سایه شوم استکبار را یکبار دیگر بر این سرزمین پاک و کهن پهن نمایند. به فضل الهی در صورت هر گونه خبط و خطای محاسباتی واکنش پشیمان‌کننده و ضربه ویرانگر ملت و نیروهای جان بر کف نظامی ایران مقتدر، چنان بر سرشان فرود خواهد آمد که سرنوشت شومشان را با چشمان خائن خود خواهند دید.

خطاب به رهبر عزیز و پدر بزرگوار و دلسوز امت:

ای عزیز ملت بدان که ملت آگاه و شریف ایران به فضل الهی از مسیر نورانی انقلاب - که ان‌شاءالله به ظهور منجی بشریت حضرت حجت ابن الحسن (عجل الله تعالی فرجه) منتهی خواهد شد - هرگز عقب نخواهد نشست و پشت سر شما و در پیروی از رهبری‌های داهیانه آن رهبر فرزانه، تا ظهور قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه) با شما خواهد بود و دیگر بار با آرمان‌های پیر سفر کرده خمین (ره) و آرمان‌های رهبر عظیم‌الشأن خود، تجدید بیعت می‌نماید.

در پایان دیگر بار از آحاد ملت انقلابی و در صحنه ایران عزیز، در دفع فتنه اخیر و خلق حماسه ۲۲ دی‌ماه، قدردانی نموده و طول عمر با برکت رهبر عزیز و نصرت پیروزی ملت شریف ایران را از درگاه ربوبی مسالت می‌نماییم.

والسلام

انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران