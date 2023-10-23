  1. استانها
  2. کردستان
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان:

دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش نشان دهند

دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش نشان دهند

سنندج- معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با تاکید بر شکسته شدن محاصره غزه گفت: دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش جدی نشان دهند.

حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش جدی نشان دهند، اظهار کرد: کشورهایی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره باز کردن گذرگاه‌های بشر دوستانه، به سمت غزه را رد کردند، مسئول کشتار وحشیانه در نوار غزه و بیمارستان المعمدانی و به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان مظلوم و بی‌پناه می‌دانیم.

وی با اشاره به قسمتی از دعای افتتاح «اَللّهُمَّ اِنّا نَشْکوُ اِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنا صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَالِهِ»، افزود: اعمال فجیع و مصیبت حمله وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی در کشتار کارکنان و بیماران بستری بیمارستان المعمدانی غزه که مغایر با تمامی مجاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ژنو است، را به شدت محکوم می‌کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش جدی نشان دهند؛ تصریح کرد: کشورهایی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره باز کردن گذرگاه‌های بشر دوستانه، به سمت غزه را رد کردند، مسئول کشتار وحشیانه در نوار غزه و بیمارستان المعمدانی و به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان مظلوم و بی‌پناه می‌دانیم.

وی عنوان کرد: از مردم غیرتمند و انسان دوست استان عزیزمان می‌خواهیم که فریاد برآرند و اعلام انزجار خود را از این جنایات اعلام دارند.

حجت‌الاسلام مختاری نیا در پایان خاطرنشان کرد: از خداوند متعال پیروزی رزمندگان اسلام در غزه و رحمت واسعه الهی برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحان و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت داریم.

کد مطلب 5919443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها