حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش جدی نشان دهند، اظهار کرد: کشورهایی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره باز کردن گذرگاه‌های بشر دوستانه، به سمت غزه را رد کردند، مسئول کشتار وحشیانه در نوار غزه و بیمارستان المعمدانی و به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان مظلوم و بی‌پناه می‌دانیم.

وی با اشاره به قسمتی از دعای افتتاح «اَللّهُمَّ اِنّا نَشْکوُ اِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنا صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَالِهِ»، افزود: اعمال فجیع و مصیبت حمله وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی در کشتار کارکنان و بیماران بستری بیمارستان المعمدانی غزه که مغایر با تمامی مجاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ژنو است، را به شدت محکوم می‌کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه دولت‌های اسلامی باید نسبت به شکستن محاصره غزه واکنش جدی نشان دهند؛ تصریح کرد: کشورهایی که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره باز کردن گذرگاه‌های بشر دوستانه، به سمت غزه را رد کردند، مسئول کشتار وحشیانه در نوار غزه و بیمارستان المعمدانی و به خاک و خون کشیده شدن کودکان و زنان مظلوم و بی‌پناه می‌دانیم.

وی عنوان کرد: از مردم غیرتمند و انسان دوست استان عزیزمان می‌خواهیم که فریاد برآرند و اعلام انزجار خود را از این جنایات اعلام دارند.

حجت‌الاسلام مختاری نیا در پایان خاطرنشان کرد: از خداوند متعال پیروزی رزمندگان اسلام در غزه و رحمت واسعه الهی برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحان و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت داریم.