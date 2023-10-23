انتشار اخبار جعلی رکن مهمی در جنگ علیه غزه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نادری مدیرعامل ایرنا و رئیس سازمان خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) در مراسم بازگشایی نشست این سازمان در استانبول گفت: سران برخی کشورها روی انتشار اخبار جعلی درباره جنگ غزه به عنوان ابزاری نیرومند حساب کرده‌اند.

نادری از ادعای «بریدن سر ۴۰ کودک در اسرائیل»، «حمله به کنسرت موسیقی در سرزمین‌های اشغالی» و «تلاش برای بی تقصیر نشان دادن رژیم صهیونیستی در حمله وحشتناک به بیمارستان الاهلی در غزه»، به عنوان نمونه‌هایی از دروغ رسانی در جنگ غزه یاد کرد که بخش مهمی از اطلاع‌رسانی جنگ غزه را تحت تأثیر خود قرار داده و مانع خبررسانی از واقعیات این جنگ وحشیانه شده است.

وی افزود: اخبار کذب در مورد غزه، گاه حتی باعث واکنش سران برخی کشورها هم شد و البته برخی از آنان، سرانجام ناچار شدند اظهارنظر اشتباه خود را اصلاح کنند.

نادری با اشاره به نقش دوگانه فناوری گفت: فناوری در دنیای مدرن به ما کمک کرده است که اطلاعات را با سرعت به مخاطبان فراوان انتقال دهیم و امروزه، یک خبرگزاری می‌تواند خبرها را علاوه بر رسانه‌های سنتی، از طریق آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و پلتفورم های مدرن هم منتشر کند. اما این نیمه پر لیوان است. نیمه دیگر، این است که اخبار کذب هم به همین سرعت و به همین آسانی منتشر می‌شود.

رئیس اوآنا از اعضا این اتحادیه خواست تا برای مقابله با انتشار اخبار کذب، با یکدیگر همکاری کنند و تاکید کرد سود این همکاری در نهایت، عاید ملت‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس اوآنا در استانبول، گفت: در این نشست، ما می‌خواهیم نقش خبرگزاری‌ها را در مبارزه با اخبار کذب، بررسی و برجسته کنیم. ما همچنین می‌خواهیم روش‌های همکاری میان خبرگزاری‌ها را برای این مقصود، ارزیابی نمائیم.

رئیس اوآنا، برگزاری نشست‌های فنی و اجرایی به منظور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد جاری این سازمان را از دیگر اهداف اجلاس استانبول نامید.

فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه و سردار کاراگز، مدیرعامل خبرگزاری آناتولی، دیگر سخنرانان افتتاحیه اوآنا در استانبول بودند.

پنجاه و یکمین نشست هیأت‌های اجرایی و فنی اوآنا از ۳۰ مهر تا ۳ آبان در استانبول برگزار می‌شود.

برگزاری کنفرانسی با دو پنل تخصصی با موضوع دروغ رسانی و نقش خبرگزاری‌ها برای مقابله با آن، از جمله برنامه‌های اوآنا در حاشیه نشست هیأت‌های اجرایی خواهد بود.