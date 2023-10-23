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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۵

«گاز اسپری» ۱۸ دانش آموز دختر را در یاسوج راهی بیمارستان کرد

«گاز اسپری» ۱۸ دانش آموز دختر را در یاسوج راهی بیمارستان کرد

یاسوج_ استنشاق گاز اسپری ۱۸ دانش آموز دختر را در یاسوج راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه خبر انتقال ۱۸ دانش آموز دختر به بیمارستان یاسوج در فضای مجازی منتشر شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد با تأیید خبر گفت: ۱۸ دانش‌آموزان یکی از مدارس دخترانه یاسوج در پی‌درگیری دو دانش آموز و استفاده از «گاز_ اسپری» توسط یکی از طرفین دعوا راهی بیمارستان شدند.

حسنعلی عزت‌خواه افزود: دو دختر دانش آموز یکی از مدارس یاسوج با هم درگیر شده و استفاده از اسپری و بوی اسپری سبب بدحالی ۱۸ دانش آموز دختر شد.

عزت خواه گفت: حال عمومی دانش آموزان مساعد بوده و اغلب آنها ترخیص شدند.

کد مطلب 5920014

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