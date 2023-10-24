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۲ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

استارت پاراوزنه برداران با دو مدال نقره و برنز

استارت پاراوزنه برداران با دو مدال نقره و برنز

تیم پاراوزنه برداری ایران با کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز در بازی های پاراآسیایی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های پاراوزنه برداری بازی های پاراآسیایی از امروز سه شنبه آغاز شد.

در روز نخست رقابت های دسته۵۹ کیلوگرم در گروه A برگزار شد که طی آن محسن بختیار و سید یوسف یوسفی به رقابت با هفت حریف خود پرداختند و در پایان مدال های نقره و برنز را از آن ایران کردند.

در این رقابت محسن بختیار در حرکت اول وزنه ۱۸۴ کیلوگرم و در حرکت دوم وزنه ۱۹۱ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۹۵ کیلوگرم نشد و پس از وزنه بردار چین به عنوان دوم و مدال نقره رسید.

در حرکت سوم وزنه بردار چینی درخواست وزنه ۱۹۷ کیلوگرمی داشت اما موفق به مهار آن نشد و اگر بختیار در حرکت سوم موفق بود مدال طلا را از آن خود می کرد.

سید یوسف یوسفی نیز ابتدا وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از آن در مهار وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی هم موفق شد و با زدن وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی در حرکت سوم خود، مدال برنز را بر گردن آویخت.

کد مطلب 5920203

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