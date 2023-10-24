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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

 دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی:

۸۹ نفر از داوطلبان مجلس در خراسان جنوبی ثبت نام نهایی کردند

۸۹ نفر از داوطلبان مجلس در خراسان جنوبی ثبت نام نهایی کردند

بیرجند- دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: طی ۵ روز گذشته در مجموع ۸۹ نفر در استان اقدام به ثبت نام نهایی برای نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی کرده‌اند.

موسی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام نهایی از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۷ مهرماه آغاز شده و تا سوم آبان ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: از زمان آغاز ثبت نام نهایی داوطلبان این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در طی ۵ روز گذشته در مجموع ۸۹ نفر در استان اقدام به ثبت نام نهایی کرده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی یادآور شد: از این تعداد ۸۱ نفر آقایان و هشت نفر بانوان هستند.

سلیمی گفت: در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف تاکنون ۳۸ نفر، در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه ۲۳ نفر، در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ۱۷ نفر و در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه ۱۱ نفر ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند.

وی افزود: به لحاظ مدرک تحصیلی نیز از مجموع این افراد ۱۲ نفر دارای مدرک دکتری، ۶۸ نفر کارشناسی ارشد، ۵ نفر دارای تحصیلات کارشناسی و ۴ نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.

کد مطلب 5920235

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