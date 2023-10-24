به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار با استقلال تاجیکستان گفت: بازی راحتی نبود. شروع بازی خیلی متمرکز و خوب نبودیم. آرامش خوبی برای ایجاد موقعیت در ابتدای مسابقه نداشتیم اما رفته رفته در شرایط فنی قرار گرفتیم و توانستیم راحت تر بازی کنیم و به گل دست یابیم.

او با اشاره به گلزنی در نیمه نخست و با تاکید بر اینکه در زمان خوبی گلزنی کردیم، ادامه داد: در نیمه دوم با تمرکز بهتری نسبت به نیمه اول به میدان آمدیم. با تفکر گلزنی وارد میدان شدیم و به خواسته خود که گلزنی و بردن بازی بود، رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: پنالتی که بیرانوند گرفت نقطه عطف بازی بود که با هوش و درایت خودش این پنالتی را گرفت. اینگونه موقعیت گلزنی را از حریف گرفت و از او ممنون هستیم. امیدوارم روندی که در لیگ و آسیا داریم طی کنیم تا شرایط ما در جدول بهتر شود.

وی در خصوص تعویض انضباطی کنعانی زادگان گفت: یکسری مشکلاتی است که آرامش و تمرکز را از تیم ما گرفته است و ریشه این ناآرامی را باید پیدا کنیم. احترامی که تیم ما نیاز داشت و شرایطی که پس از کسب سه قهرمانی انتظار داشتم محیا نشده بود و فکر می کنم کنعانی زادگان تمرکز کافی نداشت. سروش رفیعی هم چون کارت زرد گرفته بود به همین دلیل تعویض شدند. هر دو این بازیکنان از باتجربه های پرسپولیس هستند اما منکر درگیری لفظی نمی شوم.

گل محمدی در ارتباط با فسخ قراردادش گفت: تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است و ما کار خودمان را با توجه به بازی های حساسی که در پیش داریم ادامه می دهیم. پر قدرت بازی به بازی جلو می رویم اما اگر اتفاقی رخ می دهد مشکل ما نیست بلکه از مدیریت باشگاه باید مشکلات را رفع کنند.

او در پاسخ به این سوال که «ظاهرا قرار بود اعضای تیم قبل از بازی شارژ مالی شوند، اما چنین کاری صورت نگرفت»، بیان کرد: جواب سوال‌ را در پاسخ سؤال قبلی دادم. هنوز مشکلات پابرجاست و خبر خاصی نیست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره حضور هواداران بیان کرد: از هواداران تشکر کنم. این پیروزی را مدیون هواداران و شور و شعفی که به پا کردند، هستیم، به خصوص در صحنه پنالتی. بیرانوند در صحنه پنالتی تمرکز داشت، ولی شاید آن پنالتی را هواداران گرفتند و همین‌طور گل‌هایی که زدیم هواداران زدند.

وی تصریح کرد: گل‌های قشنگی زدیم. سعید صادقی گلزنی کرد اما هم کار تیمی خوبی داشتیم و هم حمایت هواداران که نمی‌دانم چطور مراتب ارادت و دوست داشتن را به آنها برسانیم، همینطور هواداران زن که کمی از زمین دور بوده و شایسته این هستند که بهترین جای ورزشگاه را به آنها دهیم.

گل محمدی تصریح کرد: امیدوارم توجه بیشتری به این مسئله شود. دوست نداریم بانوان هوادار در جای پرت ورزشگاه باشند. آنها شایستگی نزدیک بودن به بازیکنان و زمین بازی را دارند.

او در خصوص مصاحبه جنجالی کنعانی زادگان که بیان کرده بود رقم اتومبیل او ۱۰۰ میلیارد است، گفت: کنعانی زادگان در مصاحبه ای که داشت زیاده روی کرد. چنین رقم هایی صحت ندارد، همانطور که سایر ورزشکاران هم به این موضوع واکنش نشان دادند. به نظرم اصلا نباید فرقی بین مدال آوران و ورزشکاران باشد و همه آنها شایسته بهترین ها هستند.

گل محمدی گفت: ما تیم پایتخت هستیم و باید در تهران بازی کنیم. کسانی که این ورزشگاه را به این روز آورده اند باید از ورزشگاه آزادی دور شوند. لیاقت پرسپولیس و استقلال نیست که در این زمین بازی کنند که آقایان منت آن را بر سر ما می گذارند. خیلی از بازیکنان ما مثل مهدی ترابی و وحید امیری در همین زمین مصدوم شدند.

سرمربی تیم پرسپولیس همچنین گفت: نمی خواهم شرمنده هواداران باشم و اگر شرایط محیا باشد تمدید می کنم و دوست دارم که ادامه دهم.