به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مجموعه مستند «ضد»، محصول مرکز مستند سوره به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن کریمیان از هفته آینده میزبان مخاطبان خود در شبکه‌های دو و مستند سیما می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن به پخش، از پوستر این اثر رونمایی شد.

«ضد» با موضوع واکاوی تاثیرات زیست مجازی بر ابعاد پنهان و ناپیدای زندگی انسان‌ها، پس از استقبال مخاطبان از ۲ فصل پیشین که اسفند ۹۹ و دی ۱۴۰۰ روی آنتن رفت، از یک سال پیش وارد مرحله تحقیق و پژوهش و ساخت فصل سوم شده است و این روزها مراحل پایانی کار خود را پشت سر می‌گذارد.

این مجموعه مستند در هر قسمت موضوعاتی مانند اضطراب، چگونگی ظهور آرایشگری دندان، بازاریابی و فجایع آن، چرایی گرایش به زندگی آپارتمانی، بحران آنتی‌بیوتیک و آینده جهان، صنعت بازی و شاخه‌های عجیب آن، دلایل گرایش به محصولات یکبار مصرف، چالش‌های تربیت فرزند و والد بودن و ... را مورد واکاوی و نقد قرار می‌دهد.

دیگر عوامل «ضد» عبارتند از گوینده متن: فریبا رمضان‌پور، سرپرست پژوهش: امیر پیشرو، نویسنده: عـلـی نیـکجـو، سرپرست تدوین: علـیرضا حسـنی، گروه تدوین: محسن صدر، محمدحسین اسماعیلی، رضا حیدرزاده و مانی قبولی، سرپرست آرشیو: مهدی افضل‌زاده، گروه آرشیویابی: سهیل حجرانی، زهرا مهربانی و محمد ابراهیمی، مدیر تولید: رضا رنجبر، صداگذار: اشکان ترابی، صدابرادار: مریم مومنی، ضبط صدا: استودیو نشانه، طراح گرافیک: علیرضا میری، طراح تیتراژ: مانی قبولی، گرافیک متحرک: صابر شب زنده‌دار، مترجم: محمد دانش، روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی و شبکه‌های اجتماعی: اسما زمانیان.

فصل سوم «ضد» محصول مرکز مستند سوره در ۲۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای از هفته آینده از شبکه دو و مستند سیما پخش می‌شود.