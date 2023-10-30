فصل سوم «ضد» از ۸ آبان به شبکه دو آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه پخش مجموعه مستند «ضد»، محصول مرکز مستند سوره به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن کریمیان از ۸ آبان، دوشنبه شب‌ها حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می‌شود. همچنین از ۱۱ آبان، پنجشنبه ‌شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود و تکرار آن یکشنبه‌ها ساعت ۲۰ خواهد بود.

«ضد» که به سراغ نقد جدی مظاهر مدرنیته رفته است، در این فصل تلاش دارد از تسلط زیست مجازی بر زندگی انسان‌ها بگوید. قسمت اول فصل سوم با عنوان «گرداب تربیت» که هشتم آبان میزبان مخاطبان خود در شبکه دو سیما بود مروری بر شیوه‌های تربیت فرزند از گذشته تا روزگار مدرن، تاثیرات سبک زندگی جدید، رسانه‌ها و … بر روش‌های تربیت فرزند و اتفاقاتی را که موجب شده است تربیت فرزند در ذهن بسیاری از والدین پُردردسر و سخت به نظر برسد، بیان کرد.

دیگر عوامل «ضد» عبارتند از گوینده متن: فریبا رمضان‌پور، سرپرست پژوهش: امیر پیشرو، نویسنده: علی نیکجو، سرپرست تدوین: علیرضا حسنی، گروه تدوین: محسن صدر، محمدحسین اسماعیلی، رضا حیدرزاده و مانی قبولی، سرپرست آرشیو: مهدی افضل‌زاده، گروه آرشیویابی: سهیل حجرانی، زهرا مهربانی و محمد ابراهیمی، مدیر تولید: رضا رنجبر، صداگذار: اشکان ترابی، صدابرادار: مریم مومنی، ضبط صدا: استودیو نشانه، طراح گرافیک: علیرضا میری، طراح تیتراژ: مانی قبولی، گرافیک متحرک: صابر شب زنده‌دار، مترجم: محمد دانش، روابط عمومی: سپیده شریعت‌رضوی و شبکه‌های اجتماعی: اسماء زمانیان.

فصل سوم «ضد»، محصول مرکز مستند سوره، در ۲۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای تولید شده است، و اخبار پخش این اثر از دیگر شبکه‌های تلویزیونی به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.