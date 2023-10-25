به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، اکبر محمدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کند و در چند سال اخیر استانداردهای ارزیابی دستگاه‌ها متحول شده است و باید با ارزیابی و رصد فعالیت‌ها در راه اصلاح و بهبود فرآیندها گام بردارند.

وی بیان کرد: امسال براساس بخشنامه‌ها دستگاه‌هایی که برتر شناخته می‌شوند مبلغ ده میلیون تومان به کارکنان به‌عنوان پاداش عملکرد دریافت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شاخص‌های عمومی بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی پرداخت و افزود: شاخص‌های عمومی جدای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ادارات ارشاد اسلامی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، بهزیستی و ستاد اقامه نماز نیز در این ارزیابی‌ها کمک می‌کنند.

محمدی یادآور شد: ۶۹ عنوان دستگاه مشمول ارزیابی است که ۴۸ دستگاه اجرایی در فرآیند ارزیابی شرکت کردند که در قالب ۶ دسته اصلی این دستگاه‌ها ارزیابی شدند که شامل فرهنگی، آموزشی، عمومی، امنیتی و قضائی، مالی، زیربنایی ارزیابی شدند.

وی بهبود محیط کسب وکار، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای مصوبات سفر رهبر، ایجاد اشتغال و اطلاع‌رسانی و تبلیغ از جمله موارد مورد توجه در ارزیابی‌ها بوده است.

وی اضافه کرد: براساس ساختمان اداری و استخدامی ۱۷ دستگاه دارای رتبه خوب بودند و ۱۹ دستگاه واجد معیار متوسط و ۱۴ دستگاه رتبه ضعیفی داشتند و این آلارمی است که دستگاه‌ها الزامات را رعایت کنند و نقاط ضعف را برطرف کنند.

در ادامه این مراسم از دستگاهتی اجرایی برتر تجلیل شد.