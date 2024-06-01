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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۷

زیبایی نژاد مطرح کرد؛

فعالیت پردیس‌های فرهنگی ویژه سالگرد ارتحال امام (ره) در تهران

فعالیت پردیس‌های فرهنگی ویژه سالگرد ارتحال امام (ره) در تهران

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران برنامه‌های ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زیبایی نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: ۶ کمیته خدمات شهری، حمل و نقل، پشتیبانی، آی تی، فنی عمرانی، فرهنگی اجتماعی برای مراسم سالگرد ارتحال امام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تا امروز ۹۰ درصد اقدامات صورت گرفته است، مثلاً پارکینگ‌های مورد نیاز برای زائران پیش بینی شده، مسأله پاکسازی معابر و مدیریت پسماند، آمادگی بهشت زهرا و … در نظر گرفته شده است.

زیبایی نژاد بیان داشت: اکران‌های شهری صورت گرفته و فضاسازی اطراف حرم در حال انجام است. همچنین مباحث ترافیکی با همکاری پلیس راهور در حال انجام است و زیر ساخت‌های مختلف حمل و نقلی هم پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: امام مبنای روز قدس بوده لذا شعار امام قدس برای حمایت از فلسطین صورت گرفته پویش «هستیم بر آن عهد که بستیم هنوز» و «امام وعده‌های صادق» توسط شهرداری پایتخت اکران شده است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران بیان داشت: در این پویش فرهنگی که به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص صفاتی همچون استقلال، امنیت، جهاد، ایثار، شهادت، معنویت، مقاومت، عقلانیت، خدمت و آرمان مقدس اشاره شده است، پیمان و عهد با امام خمینی (ره) را در میان مسؤولان خلل ناپذیر توصیف کرده است.

وی بیان داشت: ۵ پردیس فرهنگی در محوطه حرم امام و منطقه یک و ۲۰ در نظر گرفته شده است و نشست‌های تبیین هم برگزار می‌شود و یک اقدام ویژه هم در ضلع شرقی بین مترو حرم امام و در شماره ۳ پردیس امام قدس را در نظر گرفته‌ایم. همچنین کتاب چندرسانه‌ای سلام روح الله امسال رونمایی می‌شود.

زیبایی نژاد گفت: همچنین به زودی پروژه‌های بزرگ محرم شهر و اربعین را خواهیم داشت.

زیبایی‌نژاد گفت: پخش فیلم «آسمان غرب» برای زائران تدارک شده است، ویژه‌برنامه‌های کودکان ونوجوانان را با همکاری سازمان ورزش و کودک در نظر گرفته‌ایم. غرفه نمایشگاه اقوام را خواهیم داشت و در نهایت نماز جماعت و نشست‌های تبیینی خواهیم داشت. برای رفاه مادران محترم اتاق مادر و کودک هم آماده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد: با شبکه‌های پنج و قرآن سیما هماهنگ شده تا برنامه‌ها از طریق نمایشگرهای بزرگ تلویزیونی برنامه‌ها پخش شود، برنامه‌ها از ساعت شش و سی دقیقه صبح چهارده خرداد آغاز می‌شود، در این راستا کتاب چند رسانه‌ای «سلام روح الله» نیز چاپ شده که توزیع می‌شود.سه عنوان کتاب با مشارکت ستاد مهیا شده و در کنار آن وصیت‌نامه امام هم منتشر و توزیع خواهد شد. با توجه به نزدیکی فصل تابستان، ویژه‌برنامه‌هایی برای نوجوانان در تدارک هستیم، در این راستان طرح «آرمان» برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6124812

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