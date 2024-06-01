به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زیبایی نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: ۶ کمیته خدمات شهری، حمل و نقل، پشتیبانی، آی تی، فنی عمرانی، فرهنگی اجتماعی برای مراسم سالگرد ارتحال امام در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تا امروز ۹۰ درصد اقدامات صورت گرفته است، مثلاً پارکینگ‌های مورد نیاز برای زائران پیش بینی شده، مسأله پاکسازی معابر و مدیریت پسماند، آمادگی بهشت زهرا و … در نظر گرفته شده است.

زیبایی نژاد بیان داشت: اکران‌های شهری صورت گرفته و فضاسازی اطراف حرم در حال انجام است. همچنین مباحث ترافیکی با همکاری پلیس راهور در حال انجام است و زیر ساخت‌های مختلف حمل و نقلی هم پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: امام مبنای روز قدس بوده لذا شعار امام قدس برای حمایت از فلسطین صورت گرفته پویش «هستیم بر آن عهد که بستیم هنوز» و «امام وعده‌های صادق» توسط شهرداری پایتخت اکران شده است.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران بیان داشت: در این پویش فرهنگی که به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص صفاتی همچون استقلال، امنیت، جهاد، ایثار، شهادت، معنویت، مقاومت، عقلانیت، خدمت و آرمان مقدس اشاره شده است، پیمان و عهد با امام خمینی (ره) را در میان مسؤولان خلل ناپذیر توصیف کرده است.

وی بیان داشت: ۵ پردیس فرهنگی در محوطه حرم امام و منطقه یک و ۲۰ در نظر گرفته شده است و نشست‌های تبیین هم برگزار می‌شود و یک اقدام ویژه هم در ضلع شرقی بین مترو حرم امام و در شماره ۳ پردیس امام قدس را در نظر گرفته‌ایم. همچنین کتاب چندرسانه‌ای سلام روح الله امسال رونمایی می‌شود.

زیبایی نژاد گفت: همچنین به زودی پروژه‌های بزرگ محرم شهر و اربعین را خواهیم داشت.

زیبایی‌نژاد گفت: پخش فیلم «آسمان غرب» برای زائران تدارک شده است، ویژه‌برنامه‌های کودکان ونوجوانان را با همکاری سازمان ورزش و کودک در نظر گرفته‌ایم. غرفه نمایشگاه اقوام را خواهیم داشت و در نهایت نماز جماعت و نشست‌های تبیینی خواهیم داشت. برای رفاه مادران محترم اتاق مادر و کودک هم آماده خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران عنوان کرد: با شبکه‌های پنج و قرآن سیما هماهنگ شده تا برنامه‌ها از طریق نمایشگرهای بزرگ تلویزیونی برنامه‌ها پخش شود، برنامه‌ها از ساعت شش و سی دقیقه صبح چهارده خرداد آغاز می‌شود، در این راستا کتاب چند رسانه‌ای «سلام روح الله» نیز چاپ شده که توزیع می‌شود.سه عنوان کتاب با مشارکت ستاد مهیا شده و در کنار آن وصیت‌نامه امام هم منتشر و توزیع خواهد شد. با توجه به نزدیکی فصل تابستان، ویژه‌برنامه‌هایی برای نوجوانان در تدارک هستیم، در این راستان طرح «آرمان» برای دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده است.