خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: جنایاتی که بی‌وقفه و ۲۴ ساعته در فلسطین اشغالی در حال وقوع است، عمق وحشی‌گری رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. تمامی این جنایات با نظارت قدرت‌های استعماری و استکبار جهانی و در سایه سکوت نظام‌های غربی به ویژه آمریکا در قبال نسل‌کشی‌هایی که این رژیم موقت انجام می‌دهد، به وقوع می‌پیوندد؛ کشورهایی که همیشه از انسانیت دم می‌زنند.

پس از عملیات طوفان الاقصی، رژیم غاصب صهیونیستی نسل‌کشی جمعی غیرنظامیان در غزه را به راه انداخت و درمانگاه‌ها، مدارس، عبادتگاه‌ها و دیگر اماکنی که بر اساس قوانین بین‌المللی پناهگاه‌هایی ایمن برای غیرنظامیان به شمار می‌آیند را هدف قرار داده است.

پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی شاهد درگیری‌هایی در جبهه شمالی بودیم که در جریان آن حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی حاضر در لبنان چندین شهید را تقدیم کردند و چندین صهیونیست نیز به هلاکت رسیدند.

پرسشی که اکنون مطرح است این است که اگر حزب‌الله به صورت مستقیم وارد جنگ شود معادله چگونه خواهد بود؟ به ویژه آن که برخی سفارت‌خانه‌های غربی و عربی به صورت همزمان از شهروندان خود خواسته‌اند که لبنان را ترک یا از سفر به این کشور خودداری کنند. البته برخی افراد این اقدامات را تنها در راستای اعمال فشار بر مقاومت دانسته‌اند.

در این ارتباط خبرنگار مهر گفت‌وگویی را با «محمود قماطی» نایب رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان ترتیب داده است در ادامه می‌آید:

اوضاع در مرزهای لبنان و اراضی اشغالی شاهد افزایش تنش و درگیری میان مقاومت و ارتش رژیم اشغالگر قدس بوده است. پیش‌بینی‌ها در این رابطه چگونه است؟ آیا ما در برابر یک جنگ منطقه‌ای فراگیر قرار داریم؟

در راستای قواعد درگیری برای آزادسازی باقیمانده اراضی اشغالی لبنان، مقاومت اسلامی در مرزهای لبنان و فلسطین با دشمن صهیونیستی در حال تبادل آتش است.

به نظر شما مداخله مقاومت اسلامی در جنگ غزه معادلات منطقه‌ای را تغییر خواهد داد؟ آیا پس از روشن‌شدن آخرین مواضع کشورهای تأثیرگذار در سطح جهان عرب و جهان اسلام، این مداخله در صورت وقوع، از سوی کشورهای عربی و اسلامی پوشش داده خواهد شد؟

رویارویی با دشمن صهیونیستی از سوی مقاومت اسلامی لبنان، در راستای اهداف ملی مقاومت و راه و روش مقاومت علیه رژیم موقت صهیونیستی به انجام می‌رسد و در هر جایی به ویژه داخل فلسطین و برای دفاع از غزه که به خواست خدا پیروز و مقاوم است انجام می‌شود.

در اینجا چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که کشورهای عربی و اسلامی و ملت‌ها و کشورهای دیگر از خط مقاومت و محور مقاومت حمایت کنند؛ البته این موضوع شرط انجام وظیفه ملی و اسلامی مقاومت نیست.

قطعاً کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، یمن و تمامی ملت‌های جهان از مقاومت در منطقه و به ویژه فلسطین حمایت می‌کنند.

چندین سفارت‌خانه غربی و عربی به صورت همزمان از شهروندان خود خواستند که لبنان را ترک یا به آن جا سفر نکنند. آیا این موضوع با انگیزه هراس‌انداختن در دل مردم لبنان انجام شده است؟ یا این که این اقدام شاخصی مبنی بر نزدیک‌بودن زمان ورود لبنان به نبردی بزرگ با رژیم اشغالگر قدس است؟

این هشدار در راستای هراساندن مردم لبنان برای شوراندن آنها علیه مقاومت، ترساندن آنان و جلوگیری از مداخله آنان در حمایت از مقاومت فلسطین و غزه انجام شده است، اما رهبران مقاومت به خوبی نقش خود را می‌دانند و اعلام کرده‌اند که بی‌طرف نیستند. آنان تصریح کرده‌اند که در هماهنگی دائم هستند، از رخدادها آگاهی دارند و می‌دانند که چه کاری را باید انجام بدهند.

اگر درگیری نظامی گسترده میان مقاومت و ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی رخ بدهد، سرنوشت پایگاه‌های آمریکا در منطقه به ویژه در سوریه و عراق چه خواهد بود؟ آیا ممکن است شاهد مداخله زمینی آمریکا برای حمایت از حضور غیرقانونی خود در این کشورها باشیم؟

تمامی احتمالات در همه جهت‌ها وجود دارد و همه چیز به تحولات و تصمیم‌های دو طرف بستگی دارد.