آمار جدید شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه از ناپدید شدن ۱۶۰۰ نفر از جمله ۹۰۰ کودک که همچنان زیر آوار هستند، خبر داد.

همچنین وزارت بهداشت غزه از افزایش آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به ۶ هزار ۵۴۶ نفر خبر داد که دو هزار و ۷۰۴ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: جامعه جهانی به هشدارهای ما درباره توقف فعالیت بیمارستانها در غزه توجه نمی‌کند. سیستم بهداشت و درمان فروپاشیده است و علت آن هم بمباران یا نبود کادر درمانی و لوازم پزشکی است.

وی بیان کرد: ما خواهان اقدام فوری هستیم. طی ۴۸ ساعت گذشته ۷۵۶ نفر شهید شده اند که در میان آنها ۳۴۴ کودک به چشم می‌خورند.