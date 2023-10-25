ازسرگیری بمباران شدید غزه/ شمار شهدای خبرنگار به ۲۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره در نوار غزه دقایقی پیش از ازسرگیری بمباران شدید غزه از سوی جنگنده‌های صهیونیستی در شرایط کنونی خبر داد.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۳ نفر خبر دادند.

بنابر این گزارش، کشتار هدفمند خبرنگاران و اصحاب رسانه در نوار غزه در کنار قتل عام کودکان و زنان همچنان ادامه دارد و امروز جنگنده‌های صهیونیستی منزل جمال الفقعاوی از خبرنگاران فلسطینی را در خانیونس بمباران کرده و او و خانواده‌اش را به شهادت رساندند.

با شهادت الفقعاوی، تعداد شهدای خبرنگار در جنگ اخیر علیه نوار غزه به ۲۳ نفر افزایش یافت.