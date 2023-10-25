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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

طبق گزارش مرکز حقوق بشری؛

کشتار در غزه از «سربرنیتسا» فراتر رفت

کشتار در غزه از «سربرنیتسا» فراتر رفت

یک مرکز حقوق بشری از عمق وحشی‌گری صهیونیستها علیه ساکنان غزه پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز حقوق بشری اروپا-مدیترانه ابعاد جدیدی از توحش رژیم صهیونیستی در غزه آشکار کرد.

بر اساس گزارش این مرکز، شمار شهیدان و مفقودان حملات متوالی رژیم صهیونیستی به غزه از شمار قربانیان کشتار جمعی در سربرنیستا به دست صرب‌ها در بوسنی و هرزگوین بیشتر شده است.

این مرکز اعلام کرد: شمار فلسطینی‌های جان باخته و آنانی که بر اثر حملات اسرائیل به غزه زیر آوار مانده‌اند از شمار قربانیان کشتار جمعی سربرنیستا عبور کرده است.

طبق آمار این مرکز حقوق بشری، تا به امروز ۶ هزار و ۷۳۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که دو هزار ۸۱۳ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.

این مرکز پیش بینی کرد که حداقل ۱۷۵۵ نفر هم زیر آوار جان باخته باشند که به این ترتیب، شمار قربانیان به هشت هزار ۴۸۹ نفر رسیده است.

کشتار در غزه از «سربرنیتسا» فراتر رفت

لازم به ذکر است که سربرنیستا شهری در بوسنی و هرزگوین است که در سال ۱۹۹۵ شاهد کشتاری بود که بدترین کشتار پس از جنگ جهانی دوم در اروپا محسوب می‌شود که طی آن هشت هزار ۳۷۲ نفر قربانی شدند.

کد مطلب 5921773

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