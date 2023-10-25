به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در نتیجه موشک‌باران تل‌آویو آژیر هشدار در تل‌آویو، ریشون لتسیون و مناطق اشغالی پیرامون آن به صدا درآمده است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی در غزه تل‌آویو را موشک‌باران کرده است.

مقامات صهیونیستی از شهرک‌نشینانِ شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه خواستند که در نزدیکی پناه‌گاه‌ها بمانند و تا اطلاع ثانوی از جابه‌جایی خودداری کنند.

این مقامات نسبت به حملات گسترده به شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه هشدار دادند و از شهرک‌نشینان صهیونیست خواستند که در پناه‌گاه‌ها بمانند.

از سوی دیگر گردان‌های قسام اعلام کرد که یک پهپاد صهیونیستی از نوع «هیرمز ۴۵۰» را در آسمان خان یونس با موشک «متبر» هدف قرار داده است.

پیش از این نیز منابع عبری از شنیده‌شدن صدای انفجاری قوی در «ایلات» خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که به نظر می‌رسد این انفجار ناشی از پرتاب موشک از غزه باشد. گردان‌های قسام نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به بمباران مناطق مسکونی در غزه و کشتار غیرنظامیان، شهرک صهیونیستی «ایلات» را با موشک عیاش ۲۵۰ هدف قرار داده است. پس از این رخداد منابع عبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در پایگاه هوایی عوفدا در شمال ایلات به صدا درآمده است.

پیش از آن نیز گردان‌های قسام اعلام کرد که با موشک آر ۱۶۰ و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، حیفای اشغالی را هدف قرار داده است. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک از غزه شلیک شده و در آسمان منطقه جبال الکرمل در نزدیکی حیفا منفجر شده است.