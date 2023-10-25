۱۳ نفر در بمباران یک منزل مسکونی در نوار غزه شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در ادامه جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان ساکن نوار غزه، ارتش این رژیم یک خانه مسکونی را در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه بمباران کرد.

در نتیجه این جنایت صهیونیست‌ها دست‌کم ۱۳ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۴۰ نفر دیگر نیز زخمی‌شدند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید، منزل «وایل الدحدوح» خبرنگار الجزیره را در اردوگاه النصیرات در مرکز غزه هدف قرار داد و همسر و دو فرزند دختر و پسر وی را به شهادت رساند.

خبرنگار المیادین نیز اعلام کرد: اشغالگران یکی از بزرگترین جنایات را در نوار غزه مرتکب شدند و چندین منزل مسکونی را در منطقه الیرموک هدف قرار دادند. بیش از ۱۰ خانه در این منطقه با خاک یکسان شده و تاکنون تعداد نهایی شهدای این جنایت مشخص نشده است.

پیش‌تر وزارت امور داخلی غزه اعلام کرده بود که تقاطع خیابان‌های الجلا و الیرموک و یک ساختمان مسکونی واقع در این منطقه توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شده است و در نتیجه آن دست‌کم ۲۶ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره نیز با اشاره به تداوم بمباران مناطق مختلف نوار غزه از بمباران منطقه‌ای در مقابل بیمارستان الوفا خبر داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق مرزی نزدیک به دیواره امنیتی در شرق نوار غزه را به شدت گلوله‌باران کرد.

منابع خبری از بمباران منطقه دیرالبلح در جنوب نوار غزه نیز خبر دادند. این بمباران در حالی انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی بارها مدعی شده که مناطق جنوبی نوار غزه مناطق امن هستند.

همچنین جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در خیابان الثلاثینی واقع در مرکز شهر غزه بمباران کردند.