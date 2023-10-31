حمله پهپادی علیه بندر ایلات در اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پهپاد از سمت یمن وارد فلسطین اشغالی شده و در نزدیکی ایلات رهگیری و منهدم شده است.

منابع عبری پیش از این اعلام کرده بودند که آژیرهای خطر در ایلات به دلیل احتمال حمله موشکی به صدا درآمده است.

اما دقایقی بعد مشخص شد که این رخداد، ناشی از پرتاب یک فروند پهپاد به سوی اراضی اشغالی بوده است.

رسانه های عبری گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی این پهپاد را بر فراز دریای سرخ در نزدیکی ایلات سرنگون کرده است.

یک مقام صهیونیست در شهر ایلات نیز در این باره گفت: در پی حمله پهپادی امروز علیه ایلات، سیستم پدافند هوایی در اطراف این شهر به شدت تقویت شده است.

در تحولی مرتبط با این رخداد، منابع یمنی از بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن در ساعات آینده خبردادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در گفت و گو با المیادین اعلام کرد که در ساعات آینده بیانیه مهمی از سوی نیروهای مسلح یمن منتشر خواهد شد.