محور مقاومت هیمنه اسرائیل را در جهان شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای این هفته نمازجمعه ابهر با اشاره به اینکه ما امروز در غزه شاهد ایثارگری جوانان و نوجوانان برای سرپا ماندن فلسطین هستیم، اظهار کرد: امروز برخی از جوانان به اندازه برخی از کودکان فلسطینی که حتی در اوج بمباران نیز از نام و یاد خدا غافل نیستند، سیاستشان تسلیم در برابر دشمن بوده و این امر ناشی از بیبصیرتی است.
وی با تاکید بر اینکه باید به مسئله پیروز بودن و پیروز شدن توجه کرد، افزود: حزبالله همواره غالب است و غلبه با آنها است، تا جایی که در حوادث غزه میبینیم آن کسی که شکست خورده واقعی است، رژیم غاصب صهیونیستی بوده که از درون از هم پاشیده و حملات آنها به غزه را آمریکا و کشورهای غربی رهبری میکنند.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه محور مقاومت هیمنه اسرائیل را در جهان شکسته و همه ما باید این پیروزیها را ببینیم، چون هر جا دشمن به ما و محور مقاومت فشار وارد کرده، پیروز ما بودهایم، تصریح کرد: اسرائیل خود از بین خواهد رفت و اینها مانند صدر اسلام، خودشان خانههای خود را تخریب خواهند کرد و پا به فرار خواهند گذاشت و این موضوع از وعدههای الهی است.
مرادپور با اشاره به اینکه در جنگ جهانی دوم موضوعی به نام هولاکاست به راه انداختند که هر کس از این موضوع در اروپا بگوید و بنویسد، از بسیاری از مسائل محروم میشود، بیان کرد: امروز شاهد این هستیم مقام معظم رهبری با قاطعیت در برابر اسرائیل ایستاده و تاکید میکنند آنها ۲۵ سال آینده را نخواهند دید که این موضوع باعث عصبانیت اسرائیلیها شده است.
وی همچنین با یادآوری موضوع رفع تحریمهای موشکی، ادامه داد: قطعنامه ۲۲۳۱ که بر حسب آن سازمان ملل، کشورمان را تحریم موشکی کرده بود، کلاً برداشته شد که یک موضوع مهم است.
خطیب نماز جمعه ابهر با اشاره به نامگذاری ۸ آبان به عنوان روز دانشآموز متذکر شد: شهید فهمیده الگویی بارز و خوب برای نوجوانان و جوانان به ویژه دانشآموزان ما است.
وی با تاکید بر اینکه در دوران دفاعمقدس شاهد ایثار و فداکاری نوجوانان کمسن و سالی بودیم که علیرغم کم بودن سن خود، با رشادت و فداکاری در برابر دشمنان ایستادند، خاطرنشان کرد: بصیرت ویژگی اصلی این نوجوانان بود و در برهه کنونی نیز وظیفه ما این است که اجازه ندهیم این جوانان و نوجوانان از الگو بیفتند.
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