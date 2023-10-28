دود اختلاف مسئولان در چشم مردم و مسافران خوشاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی اکبر ملکی: دهه فجر ۱۴۰۱ دهه‌ای به یاد ماندنی در تاریخ خوشاب بود. دهه‌ای که مسئولان شرکت گاز خراسان رضوی به همراه مسئولان شهرستان با حضور در روستای عبدل آباد از توابع این شهرستان پایان گاز رسانی به خوشاب را جشن گرفتند و اعلام شد تقریباً ۱۰۰ درصد مردم این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

برای سفر به تهران عازم ایستگاه راه آهن سبزوار در نزدیکی سلطان آباد، مرکز شهرستان خوشاب شدیم. چند دقیقه‌ای به رسیدن قطار مانده و مسافران از سوز سرما به دور بخاری نفتی کنج سالن انتظار ایستگاه راه آهن سبزوار جمع شده اند و مشغول گرم کردن خود هستند.

در این میان علی رضوانی، مسافری که به همراه خانواده اش دور بخاری نفتی جمع شده بود با بیان اینکه فکر نمی‌کردم این سال‌ها هم در این اینجا بخاری نفتی ببینم، گفت: بوی بد ناشی از سوخت نادرست نفت در سالن انتظار، به غیر از سوزش چشمانم حالم را نیز بد می‌کند ولی مجبورم از سوز سرما همین جا منتظر قطار بمانم.

سهمیه سوخت سفید نرسیده است

یکی از کارکنان راه آهن خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۲۰ سال در ایستگاه راه آهن سبزوار (خوشاب) مشغول کار هستم، گفت: از مشکلات اصلی این ایستگاه نبود گازکشی و مشکلات سوخت در فصل سرماست.

وی با اشاره به اینکه فصل سرما از راه رسیده و هنوز سهمیه سوخت سفید به دست ما نرسیده است، اضافه کرد: به دلیل گازدار بودن اکثر مناطق شهرستان خوشاب نفت سفید هنوز به دست ما نرسیده است.

این کارمند راه آهن خراسان رضوی گفت: مسئولان شرکت نفت مدعی هستند سهمیه سوخت ما را در کارت‌های الکترونیکی شارژ کرده اند ولی شعبه نفتی در اینجا وجود ندارد که بخواهیم نفت بگیریم و باید چند برابر هزینه نفت پول کرایه پرداخت کنیم تا از سلطان آباد یا روستاهایی که امکان خرید نفت وجود دارد تهیه کنیم.

وی با اشاره به مشکلات آب شرب این ایستگاه که از طریق تانکر از روستاهای اطراف تأمین می‌شود، افزود: تمام این مشکلات در حالی است که لوله گاز اصلی تا ورودی ایستگاه راه آهن کشیده شده و آب بهداشتی از حدود ۵۰ متری ایستگاه راه آهن از چاه‌های آب سلطان آباد به روستای رباط جز برده می‌شود ولی ساکنان و کارکنان راه آهن محروم از آب بهداشتی و گازکشی منازل هستند.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه آب شرب ایستگاه راه آهن از طریق تانکر تأمین می‌شود و مصرف آب اهالی کم است این آب گاهاً تا مدت یک ماه در تانکر ماندگار می‌شود و در آخر ماه بوی لجن به خودش می‌گیرد.

یکی دیگر از ساکنین ایستگاه راه آهن با نشان دادن محل لوله گاز کنار میدان ورودی ایستگاه راه آهن به خبرنگار مهر گفت: لوله گاز تا اینجا رسیده است.

وی ادامه داد: مگر هزینه یک فشار شکن نسبت به هزینه‌های میلیاردی راه آهن خراسان چقدر است که مسئولان راه آهن اقدام به گازکشی نمی‌کنند.

استفاده از بخاری نفتی

هادی سلطان‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهرستان خوشاب در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با انتقاد از گاز کشی نشدن ایستگاه راه سبزوار (سلطان‌اباد) گفت: لوله گاز از چند متری این ایستگاه راه آهن عبور کرده و در حالی که نزدیک به ۱۰۰ درصد شهرستان خوشاب از نعمت گاز برخوردار هستند این ایستگاه راه آهن در محروم از گاز است.

وی با بیان‌اینکه شرکت گاز مدعی است باید مسئولان راه آهن برای گاز کشی ایستگاه اقدام کنند، افزود: با فرا رسیدن سرما مسئولان راه آهن سبزوار با استفاده از بخاری‌های نفتی مانند چند دهه قبل مسافران را گرم می‌کنند که گاهی دود حاصل از آن به چشم مسافران قطار مشهد، تهران و اهواز که در این ایستگاه در زمان اقامه نماز و یا برای سوار شدن مسافران توقف می‌کنند، می‌رود و ناراضی از وضع موجود هستند.

سلطان آبادی با انتقاد از پاسکاری مسئولان برای گازکشی ایستگاه راه آهن به همدیگر اضافه کرد: پیش بینی هزینه انجام گاز کشی برای این ایستگاه حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در برابر هزینه‌های میلیاردی راه آهن خراسان عدد بسیار کوچکی است.

وی ادامه داد: در اوایل سال جاری از طریق نامه نگاری با نمایندگان مجلس مشکلات آب بهداشتی و نبود گاز در ایستگاه راه آهن و مشکلات فروش بلیط قطار را پیگیری کردیم ولی کسی پاسخگو نیست.

مشکلات را قبول داریم

در همین رابطه «بهروز محبی نجم آبادی»، نماینده شهرستان‌های سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات ایستگاه راه آهن سبزوار گفت: در حوزه راه آهن نمایندگان مجلس انتقادهای خیلی جدی دارند و مشکلات ایستگاه راه آهن سبزوار را قبول داریم.

وی با اظهار اینکه عملکرد مدیر عامل راه آهن کشور قابل قبول نیست و به گفته برخی نمایندگان مجلس در برخی حوزه‌ها مشکلات راه آهن نه تنها حل نشده بلکه عقبگرد داشت است، افزود: برای حل مشکلات ایستگاه راه آهن سبزوار مسئولان شهرستان خوشاب مجدداً نامه نگاری و پیگیری کنند.

انتظار می‌رود برخی مسئولان به جای شعار دادن در کف میدان مشکلات مردم را حل کنند و به جای پاسکاری به همدیگر حلال مشکلات تا قبل از شروع بارش‌های زمستانی باشند.

و نکته آخر اینکه اگر مسئولان راه آهن خراسان مشکلات خانه‌های سازمانی ساخته شده در ایستگاه راه آهن سبزوار اعم از سوخت و آبرسانی به مردم را حل کنند یقین داشته باشند کارکنان راه آهن رغبت بیشتری به اسکان در کنار محل کار به جای طی کردن فاصله ۵۰ کیلومتری تا سبزوار را خواهند داشت.