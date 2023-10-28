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کد مطلب 5923317
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳

لحظه کسب مدال طلای مهرداد مرادی در دوی ۴۰۰متر بازی های پاراآسیایی

لحظه کسب مدال طلای مهرداد مرادی در دوی ۴۰۰متر بازی های پاراآسیایی

مهرداد مرادی در فینال دوی ۴۰۰متر کلاس T۱۲ به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و مدال طلا را بر گردن آویخت.

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