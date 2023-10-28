دریافت 10 MB کد مطلب 5923317 https://mehrnews.com/x33n33 ۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳ کد مطلب 5923317 فیلم ورزش فیلم ورزش ۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۳ لحظه کسب مدال طلای مهرداد مرادی در دوی ۴۰۰متر بازی های پاراآسیایی مهرداد مرادی در فینال دوی ۴۰۰متر کلاس T۱۲ به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و مدال طلا را بر گردن آویخت. کپی شد مطالب مرتبط بانوان فارس نایب قهرمان رقابتهای دو و میدانی پیشکسوتان کشور شدند دومیدانیکار بجنوردی مدال برنز قهرمانی باشگاههای کشور را کسب کرد انصراف اسماعیلنژاد از حضور در ۲۰۰ متر بانوان مرحله نهایی رقابت های دومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور لحظاتی دیدنی از مراسم اختتامیه بازیهای پاراآسیایی برچسبها بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ بازی های پاراآسیایی چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی 2022 هانگژو دومیدانی
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