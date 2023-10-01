به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت‌های دوومیدانی‌بازی‌های آسیایی هانگژو قرار بود صبح امروز حمیده اسماعیل‌نژاد در مسابقات ۲۰۰ متر به رقابت با حریفانش بپردازد، اما در حالی‌که اسمش در فهرست دوندگان بود، در خط استارت قرار نگرفت.

پیگیری‌ها از بهزادی، نایب رییس فدراسیون دومیدانی مشخص کرد که ماده تخصصی وی‌۱۰۰ متر است، اما تمایل داشت شانس خود را در این ماده نیز امتحان کند، اما باتوجه به اینکه اسماعیل‌نژاد شب گذشته در فینال ۱۰۰ متر دویده بود به دلیل عدم آمادگی لازم از حضور در این ماده انصراف داد.