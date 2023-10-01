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۹ مهر ۱۴۰۲، ۶:۱۴

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

انصراف اسماعیل‌نژاد از حضور در ۲۰۰ متر بانوان 

انصراف اسماعیل‌نژاد از حضور در ۲۰۰ متر بانوان 

ملی پوش تیم دوومیدانی بانوان ایران از رقابت در ماده 200 متر نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه رقابت‌های دوومیدانی‌بازی‌های آسیایی هانگژو قرار بود صبح امروز حمیده اسماعیل‌نژاد در مسابقات ۲۰۰ متر به رقابت با حریفانش بپردازد، اما در حالی‌که اسمش در فهرست دوندگان بود، در خط استارت قرار نگرفت.

پیگیری‌ها از بهزادی، نایب رییس فدراسیون دومیدانی مشخص کرد که ماده تخصصی وی‌۱۰۰ متر است، اما تمایل داشت شانس خود را در این ماده نیز امتحان کند، اما باتوجه به اینکه اسماعیل‌نژاد شب گذشته در فینال ۱۰۰ متر دویده بود به دلیل عدم آمادگی لازم از حضور در این ماده انصراف داد.

کد مطلب 5899595
زینب حاجی حسینی

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