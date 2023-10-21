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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

بانوان فارس نایب قهرمان رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان کشور شدند

بانوان فارس نایب قهرمان رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان کشور شدند

شیراز- رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان کشور در بخش بانوان امروز با قهرمانی تهران و نایب قهرمانی فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان کشور امروز با قهرمانی تیم استان تهران در هر دو بخش بانوان و آقایان و نایب قهرمانی بانوان فارس و آقایان البرز به پایان رسید.

در این رقابت‌ها که طی روزهای ۲۶و۲۷ مهر ماه در بخش آقایان و در روز ۲۸ مهر در بخش بانوان به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد بیش از ۱۳۰۰ ورزشکار از استان‌های سراسر کشور شرکت داشتند.

در پایان و در بخش آقایان تیم‌های تهران، البرز و لرستان به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و در بخش بانوان نیز تهران قهرمان شد و تیم‌های فارس و گیلان دوم و سوم شدند.

نفرات برتر این مسابقات پس از تأیید کمیته فنی انجمن پیشکسوتان دو و میدانی جهت حضور در مسابقات پیشکسوتان قهرمانی جهان که به میزبانی کشور سوئد برگزار خواهد شد انتخاب می‎‌شوند.

کد مطلب 5917950

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