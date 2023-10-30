به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع محلی ساعتی پیش با انتشار تصاویری از نفوذ تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی به داخل غزه در منطقه محدود به خیابان صلاح الدین (جنوب نوار غزه) خبر دادند.

تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی در جریان این یورش به سوی یک خودروی فلسطینی آتش گشوده و شماری را به شهادت رساندند.

پس از این رخداد، مبارزان مقاومت در این منطقه وارد درگیری سنگینی با صهیونیست‌ها شده و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند.

سخنگوی دولت فلسطین در نوار غزه در این باره گفت: تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از مدت کوتاهی از نفوذ محدود به خیابان صلاح الدین مجبور به عقب نشینی از این منطقه و بازگشت به اراضی اشغالی شدند.

بیانیه حماس/ صهیونیست‌ها مجبور به عقب نشینی شدند

سخنگوی جنبش حماس در غز نیز در ارتباط با نفوذ محدود تانک های ارتش رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: دشمن تانک‌های خود را وارد مناطقی بمباران شده کرده که همه‌چیز را پیش از آن، در آنجا به آتش کشیده است.

وی افزود: گردان‌های قسام همچنان در حال مقابله با نیروهای دشمن است و نبرد را قدرتمندانه مدیریت می‌کند. دشمن صهیونیستی در پی ضربات سخت مقاومت نیروهای خود را از بعضی مناطق عقب کشانده است.

سخنگوی حماس تاکید کرد: دشمن صهیونیستی صدها تن بمب و مواد منفجره در نوار غزه فروریخته است.ادامه بمباران و تشدید حملات علیه غزه ثابت می‌کند که دشمن صهیونیستی اهمیتی به قوانین بین‌الملل نمی‌دهد.

وی افزود: تهدید به حمله زمینی صحت ندارد، زیرا این حمله چند روز است که آغاز شده است.