دریافت 10 MB کد مطلب 5923520 https://mehrnews.com/x33n7b ۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶ کد مطلب 5923520 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶ فیلم عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه ارتش رژیم صهیونیستی فیلمی از عملیات نیروهای زرهی و مهندسی در شب گذشته و صبح امروز در نوار غزه را منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط نمایش مظلومیت کودکان و زنان فلسطینی با «داغ امت»/ بیتفاوت نیستم شهادت فرمانده پدافند هوایی حماس در نوار غزه+ فیلم سپاه پاسداران آمریکا را به زانو درآورده/فلسطین به زودی توسط رزمندگان مقاومت آزاد میشود تجمع یهودیهای آمریکا در اعتراض به نسلکشی مردم فلسطین+ فیلم تجمع مردم کانادا علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه حمله توپخانه ای تانک مرکاوا
نظر شما