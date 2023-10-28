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کد مطلب 5923520
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

فیلم عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه

فیلم عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی فیلمی از عملیات نیروهای زرهی و مهندسی در شب گذشته و صبح امروز در نوار غزه را منتشر کرد.

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 6
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      این بی شرفا نمیتونن اگه پخش بشن شناسایی کنن باید چند تا سرباز برن زیر خاک شده با ی لوله نفس بکشن بعد تو ۱دقیقه از زیر خاک دربیان و چندتا موشک بزنن به تانکهاشون ۳نفر اینجوری مخفی بشن کلشونو خاک میکنن
      • IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        2 0
        فیلم هندی زیاد میبینی؟ الان پهپاد ها شبانه روز میدانهای جنگ را زیر نظردارند.
    • سعادت IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      این است اسرائیل نه اونی که به ما میگفتن جهان اسلام کجاین

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