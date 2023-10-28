به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه محکومیت‌های مردمی در شهرهای مختلف جهان، هزاران نفر از مردم کانادا با حضور در مقابل کنسول‌گری رژیم صهیونیستی در شهر تورنتو، ضمن دفاع از مقاومت فلسطین، علیه کشتار و نسل‌کشی مردم فلسطین شعار سردادند.

رسانه‌های فلسطینی امروز شنبه اعلام کردند که آمار شهدای فلسطینی از آغاز تجاوز هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بیش از هفت هزار و ۱۰۰ فلسطینی در جریان این حملات تاکنون به شهادت رسیده‌اند و ۱۸ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شهدای فلسطینی در کرانه باختری از تاریخ ۷ اکتبر تاکنون به ۱۱۰ شهید و بیش از هزار و ۹۰۰ زخمی افزایش یافته است.

هلال احمر فلسطین در نوار غزه نیز هشدار داد: ما در حال حاضر در این منطقه با یک فاجعه بهداشتی رو به رو هستیم چرا که فلسطینی‌ها مجبور هستند آب آشامیدنی ناسالم مصرف کنند.

سخنگوی نهاد دفاع مدنی غزه اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که زیر آوار حملات هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مانده‌اند بیش از هزار و ۶۰۰ تن هستند.