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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

نمایش مظلومیت کودکان و زنان فلسطینی با «داغ امت»/ بی‌تفاوت نیستم

نمایش مظلومیت کودکان و زنان فلسطینی با «داغ امت»/ بی‌تفاوت نیستم

مصطفی دارابی درباره نقاشی «داغ امت» که به منظور محکومیت جنایت علیه زنان و کودکان غزه و فلسطین خلق شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه منتخبی که از آثار نقاشی هنرمندان در حاشیه گردهمایی بزرگ هنرمندان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد، مصطفی دارابی نیز جدیدترین نقاشی خود را خلق کرد.

نقاشی «داغ امت» اثر این هنرمند نقاش در محکومیت جنایت علیه زنان، کودکان و غیر نظامیان مردم غزه و فلسطین در اجتماع هنرمندان موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد.

دارابی با بیان اینکه تکنیک این اثر، رنگ و روغن است، به خبرنگار مهر گفت: کودکان آئینه معصومیت خدا بر روی زمین هستند. آنها هیچ دفاعی نسبت به حوادث از خود نداشته و رویاهای کودکانه آنها تنها محدود به بازی‌هایشان می‌شود. خشونت علیه کودکان و زنان در تمامی جوامع انسانی محکوم و محدود به جهان اسلام نیست و امید است جوامع مسئول بشری در سراسر دنیا نسبت به این مساله چاره‌ای بیندیشند.

نمایش مظلومیت کودکان و زنان فلسطینی با «داغ امت»/ بی‌تفاوت نیستم

وی تصریح کرد: این سطح از خشونت رژیم غاصب صهیونیستی من را بر آن داشت تا با حضور در اجتماع هنرمندان، نسبت به این اتفاق وحشتناک قدمی بردارم و «داغ امت» را با هدف نمایش مظلومیت زنان و کودکان فلسطینی روی بوم بیاورم.

در نمایشگاه منتخب آثار نقاشی هنرمندان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، نزدیک به ۵۰ اثر از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و حوزه هنری با محوریت مقاومت و فلسطین اشغالی نیز به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 5923474

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