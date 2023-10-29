به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر ملی ایران از مجموعه های تابعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه دوازدهم آبان ماه تازه ترین کنسرت خود را به رهبری ارکستر همایون رحیمیان و همراهی گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان در تالار وحدت تهران برگزار می کند.

در این کنسرت که با عنوان «فصل با باران ما» اجرا می شود، آثاری از هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی از جمله علینقی وزیری، روح الله خالقی، حسین دهلوی، فریدون شهبازیان، همایون رحیمیان و امیرحسین طایی آهنگساز جوان با تک نوازی تار مسیح تحویلداری پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

ارکستر ملی ایران روز بیستم مهر ماه نیز با اجرای قطعاتی از برترین آهنگسازان موسیقی کشورمان تازه‌ترین کنسرت خود را در تالار وحدت برگزار کرد. در این کنسرت نیز قطعاتی از جواد معروفی، حسین دهلوی و روح‌اله خالقی با تک نوازی سنتور علی عابدین اجرا شد.